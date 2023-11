Evropska komisija bo uporabo glifosata spet podaljšala za deset let

Članice EU danes spet niso podprle predloga evropske komisije, da se dovoljenje za prodajo tega herbicida v EU podaljša za deset let. Tako bo komisija njegovo uporabo kljub opozorilom znanstvenikov o skrb vzbujajočih tveganjih za zdravje in okolje podaljšala za še deset let, vendar, kot pravijo, ob določenih pogojih in omejitvah.

Predlog komisije na glasovanju članic EU ni prejel kvalificirane večine, kar pomeni podporo najmanj 15 od 27 držav, ki skupaj predstavljajo najmanj 65 odstotkov vsega prebivalstva EU. Prav tako ni kvalificirana večina članic glasovala proti predlogu. Zato mora zdaj evropska komisija do 15. decembra, ko se izteče trenutno podaljšanje, sama sprejeti dokončno odločitev, so navedli v Bruslju. »Komisija (...) bo zdaj obnovila dovoljenje za glifosat za obdobje desetih let, pri čemer bodo veljali določeni novi pogoji in omejitve,« so zapisali.

Do zdaj je evropska komisija sicer vedno podaljšala dovoljenje za glifosat, vendar pa odločitev prevali na članice.

Ponovna odobritev glifosata pa lahko pomeni tudi kršitev zakonodaje EU o pesticidih, po kateri morata biti zdravje in okolje na prvem mestu, so opozorili pri organizaciji Pesticide Action Network Europe (PAN Europe). »Obžalujemo, da je komisija obrnila hrbet neodvisni znanosti in pomislekom državljanov ter namerava znova odobriti ta nevarni herbicid za nadaljnjih deset let. Obstajajo skrb vzbujajoči dokazi, ki kažejo na nevarnost raka, povezanega z glifosatom, in na številne druge škodljive učinke, o katerih so poročali,« je opozorila Angeliki Lysimachou iz PAN Europe.

Nedavna raziskava IPSOS v šestih državah EU je pokazala, da le 14 odstotkov državljanov podpira podaljšano uporabo glifosata. Nasprotno pa skoraj dve tretjini vprašanih podpira prepoved tega herbicida. Pred glasovanjem je tudi več kot sto skupin civilne družbe predsednici evropske komisije Ursuli von der Leyen poslalo odprto pismo, v katerem jo pozivajo k ukrepanju. V zadnjih letih so tudi številni znanstveniki opozorili na skrb vzbujajoča in nesprejemljiva tveganja glifosata za zdravje ljudi in okolje. Ta segajo od raka, vplivov na mikrobiom in nevrotoksičnosti do vplivov na biotsko raznovrstnost in zdravje tal, navajajo pri PAN Europe. V zadnji raziskavi z naslovom Globalna študija o glifosatu, ki je rezultat mednarodnega sodelovanja več neodvisnih institucij, koordiniral pa jo je inštitut Ramazzini v Italiji, so bili, denimo, objavljeni prelomni podatki o tem, kako so nizke ravni herbicidov glifosat, ki so do zdaj veljali za varne, povzročile levkemijo pri mladih podganah po izpostavljenosti v zgodnjem življenjskem obdobju.

Slovenija podprla predlog

Pri evropski komisiji so poudarili, da so članice odgovorne za nacionalno odobritev fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo glifosat. Tako bodo lahko še naprej omejevale uporabo, če na podlagi ocene tveganj menijo, da je to potrebno. Slovenija je tako kot na oktobrskem glasovanju, ko članice prav tako niso sprejele stališča, podprla predlog. Kot so ob prvem glasovanju pojasnili na ministrstvu za kmetijstvo, je predlog tudi takšen kot stališče vlade.

Ta se zavzema za prepoved uporabe glifosata, pri čemer je treba zagotoviti ustrezno prilagoditveno obdobje za kmetijstvo. Prodajo in uporabo glifosata je treba po mnenju vlade maksimalno omejiti in jo dovoliti samo v kmetijstvu, kjer trenutno še ni ustreznih alternativnih metod, so navedli. Dodali so, da bo Slovenija regulirala uporabo na domačih tleh.

V Sloveniji je sicer od oktobra 2019 prepovedana uporaba vseh herbicidov, tudi tistih, ki vsebujejo glifosat, na vseh javnih površinah, vključno z igrišči za golf in športnimi igrišči. Od decembra lani je sicer znova dovoljena uporaba nekaterih pesticidov, ki sicer ne smejo vsebovati glifosata, na železniških površinah in na srednjem ločilnem pasu oziroma bankinah avtoceste ali hitre ceste.