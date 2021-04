Fafangel izstopil iz strokovne svetovalne skupine

Epidemiolog je v pismu izrazil kritiko in nestrinjanje s številnimi vladnimi ukrepi. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Predstojnik centra za nalezljive bolezni pri NIJZje izstopil iz strokovne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje, ki jo vodije razvidno iz pismu ministru, ki je zaokrožilo po družbenem omrežju twitter. Fafangel je že decembra lani zapustil svetovalno skupino za covid-19 , a kot je v pismu dodal ob tem, je ob drugem vstopu v strokovno skupino resnično verjel, da bo drugače. »Drugače je res, slabše je,« je zapisal.»V svetovalni skupini pri ministrstvu za zdravje je glas epidemiološkega kolegija, ki ga je zastopam še naprej ostaja v manjšini in predstavlja le en glas. Odločitve, ki se sprejemajo v okviru svetovalne skupina, pa epidemiološko službo NIJZ vse pogosteje vodijo v kot, v katerem smo prisiljeni sprejemati drastične ukrepe,« je o odločitvi za izstop zapisal v začetku pisma. Ob tem je Fafangel je omenil prav zaprtje države med 1. in 11. aprilom.»Predlagali smo ga na jasen način in osnovali na podlagi vse dostopnih epidemioloških kazalnikov o poteku epidemije ter našega znanja in izkušenj s področja spremljanja in obvladovanja nalezljivih bolezni. Predlagali smo časovno jasno opredeljen ukrep, tako rekoč brez izjem, razen ene same, in to je bila možnost druženja v namen socialne podpore za posameznike v stiski med prazniki. Pa tudi to izjemo smo močno odsvetovali. To smo naredili le za to, ker se zavedamo, da čas ni nadomestljiv in žal obstajajo okoliščine, kjer ga enostavno ni več. V dani situaciji smo zato izbrali raje kratkotrajno učinkovito zamejevanje širjenja virusa kot neskončno trajanje ukrepov, ki jih družba ne (z) more več sprejemati. Hkrati se zavedamo, da le z obvladovanjem virusa lahko posamezniki, družba in gospodarstvo zares preživijo.«Kot piše dalje v pismu, smo bili nato deležni lockdowna v nerazumljivi izvedbi in s številnimi izjemami, z nerazumljivi ukrepi, med katerimi omeni obvezno uporabo mask na prostem.« S tem se je izgubila možnost kratkoročnega ukrepanja, hkrati pa bi lahko drastično izboljšali trenutno edpidemiološko situacij in ustrezno prilagodili ukrepe. Izgubilo se je tudi zaupanje ljudi.«Poleg tega je Fafangel v pismu zapisal, da epidemiologi in tudi drugi strokovnjaki s področja javnega zdravja zagovarjajo različne kombinacije smiselnih ukrepov, ki gradijo predvsem na transparentnem upravljanju in na zaupanju ljudi, in dodal, da se številne odločitve strokovne skupine od teh pristopov oddaljujejo oziroma so celo diametralno nasprotne.»Kot epidemiologu se mi zdi naravnost grozljivo, da bom odločal o tem, ali in koliko posameznikov lahko svobodo izraža svoje mnenje o čemerkoli na javnem (zunanjem) prostoru. Kot epidemiologu mi je namreč pomembno le to, da pri tej pravici upoštevajo strokovna priporočila o medsebojni razdalji in zaščitni maski, v kolikor razdalje med posamezniki ni. Jaz se Boga ne želim igrati,« je zapisal Fafangel.