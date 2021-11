Fantje, čas je za akcijo! Pretipati bo treba vaša moda!

V nadaljevanju preberite:

V življenju vseh, ki so zboleli za rakom, se čer najde domala na vsakem koraku. Pri moških jih je še več in večje so. Medtem ko ženske že dolgo na glas govorijo o raku na dojkah, na rodilih …, za »prave moške« še vedno velja, da ne kažejo bolečine.

Čeri pri raku na modih je tudi zaradi teh stereotipov toliko več. Če moški nimajo težav govoriti, denimo, o raku na pljučih, o raku na modih raje molčijo. Prav tako o semenski banki. Za nekatere sta to tabu temi, za druge je moški molk o raku posledica mačizma.

Tako meni Matej Pečovnik, predsednik OnkoMana, prvega društva pri nas, ki je namenjeno prvenstveno moškim. Mačizem je igranje, da smo nepremagljivi in neutrudljivi, je prepričan: »Do trenutka, ko slišimo vi imate raka. Takrat nas pa strese in strezni in takrat tudi mi običajno zajočemo. Mene ni sram priznati, da sem zajokal in razmišljal o smrti, a sem se pobral in danes pomagam drugim. Pomoč drugim je zame največja oblika mačizma!«

Pečovnik o boju s Hodgkinovim limfomom govori odkrito: »Bili so trenutki, ko sem dvomil o lastnem uspehu, a mi je uspelo. Takoj sem vedel, da želim v tem boju pomagati drugim, saj sam nisem imel dosti pomoči, ko sem zbolel.« Pomagati obolelim za rakom je od leta 2003 njegovo življenjsko poslanstvo.