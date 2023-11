Finančna stiska ljubljanskega UKC

Včeraj je potekala 3. redni seji Sveta zavoda UKCL. Ukvarjali so se s poročilom o letošnjem poslovanju, podrobno analizo vplivov in že izvedenimi ukrepi za izboljšanje finančnega stanja.

UKC Ljubljana je v devetmesečnem obdobju zabeležil 32,2 milijona evrov presežka odhodkov nad prihodki. »Iz analize poslovanja izhaja, da obstoječi način obračunavanja zdravstvenih storitev ne omogoča uravnoteženega poslovanja terciarne ustanove,« so sporočili iz UKC, kjer jim poslovanje dodatno otežuje zaprtje osmine bolnišnice zaradi prenove, zaradi katere imajo 120 postelj manj.

Ugotavljajo, da težavnost njihovih pacientov v primerjavi z ostalimi izvajalci ni izražena v razliki povprečne uteži. Ker kazalniki, statistični ter empirični podatki iz oddelkov potrjujejo, da v UKC Ljubljana obravnavajo bolnike z najvišjo stopnjo težavnosti v državi, predlagajo uvedbo zunanjega neodvisnega izvajalca kontrol kodiranja. V primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta so opravili več storitev, zabeležili pa padec povprečne uteži iz 1,86 na 1,83. »To pomeni, da za več opravljenega dela dobimo manj denarja.« Glede na leto 2019 je povprečna utež padla za 0,01 točke, medtem ko so pri večini drugih izvajalcev zaznali rast. Anomalijo povezujejo z novim obračunom uteži (s 1. 1. 2023 prehod na novo kodiranje – Avstralska različica razvrščevalnika skupin primerljivih primerov SPP, verzija 10), ki je najbolj prizadel kirurško dejavnost. »Če ponazorimo na primeru Kirurške klinike, je le ta v devetmesečnem obdobju letos zabeležila padec uteži v višini najmanj za 3,5 milijona evrov. Kirurška klinika je namreč v primerjavi z enakim obdobjem lani povišala število realiziranih primerov za 2 odstotka, medtem ko je realizacija uteži kljub več hospitaliziranih pacientov nižja za 2 odstotka.«

Ugotavljajo še, da se tudi v primeru, da bi realizirali celoten program, dogovorjen z ZZZS, primanjkljaj ne bi znižal, saj se z izvajanjem podplačanih storitev zdravljenja najtežjih bolnikov presežek odhodkov vseskozi povečuje. Kljub negativnemu poslovanju je njihova storilnost višja kot v primerljivem obdobju lani, saj jim je ZZZS za letos plan povišal za 7 odstotkov ob istočasnem zaprtju osmine bolnišnice. Za planom zaostajajo za 5 odstotkov, kar pomeni, da sta se ob bistveno slabših pogojih povečala poslovanje in realizacijo programa.

Spomnimo. Lansko leto je UKC končal z dobrimi 26 milijoni evrov presežka odhodkov nad prihodki, imel je še 62,6 milijona evrov neporavnanih obveznosti, kumulativna izguba pa je znašala skoraj 125 milijonov evrov.

Z analizo letošnjega poslovanja se je seznanil tudi Strokovni svet UKCL, ki je podprl prizadevanja vodstva zavoda za sistemsko

Bolniki zavestno za daljše čakanje

Svetniki, ki jih vodi ekonomistka Irma Gubanec, so se seznanili tudi s čakalnimi dobami. Iz analize na dan 30. september 2023 izhaja, da so čakalne dobe nad dopustno mejo za posamezne zdravstvene storitve posledica nesorazmerja med številom napotenih bolnikov in številom izvedenih obravnav. Kot ugotavljajo, na število napotitev bolnikov nimajo vpliva; gre namreč za posledico stanja v zdravstvenem sistemu na nacionalnem nivoju. Analiza izbranih čakalnih vrst je pokazala, da pomemben delež čakajočih bolnikov na obravnave v UKC Ljubljana prihaja iz drugih slovenskih regij (od 29 do 74 odstotkov). Večinoma čakalne vrste nastajajo pri storitvah sekundarnega nivoja, za katere obstajajo tudi drugi izvajalci in bolnišnice v regijah, iz katerih prihajajo bolniki. Številni od teh izvajalcev imajo celo krajše čakalne vrste kot UKC Ljubljana, vendar se bolniki zavestno odločijo za daljše čakanje na obravnavo pri njih.

Ne glede na dotok bolnikov iz drugih regij pa v UKC Ljubljana poudarjajo, da za razliko od nekaterih drugih javnih zdravstvenih zavodov kljub zaostreni kadrovski in prostorski problematiki ne prenehajo sprejemati bolnikov, četudi to še podaljšuje čakalne vrste.

Pri analizi čakalnih vrst opozarjajo tudi na pomemben vpliv urgentnih obravnav na čakalne vrste. Urgentni bolniki, ki potrebujejo hospitalno zdravljenje, zasedajo pomemben delež hospitalnih kapacitet največjih klinik: kirurške in interne. Ta delež znaša od približno 30 odstotkov pa vse do 55 odstotkov. Velika obremenitev za kadrovske resurse UKC Ljubljana so tudi številne ambulantne urgentne obravnave, ki na Interni kliniki znašajo okrog 70 bolnikov na dan, na Kirurški kliniki pa celo več kot 200 bolnikov na dan. Tako ambulantne kot hospitalne urgentne obravnave so povezane z obsežno slikovno diagnostiko, ki zaseda znaten delež diagnostičnih resursov. »Obremenitve z urgentnimi primeri so v slovenskem prostoru izrazito nesorazmerno porazdeljene, pri čemer UKC Ljubljana nosi daleč največje breme, medtem ko koncesionarji z urgentno dejavnostjo sploh niso obremenjeni in nujne zaplete elektivnih obravnav pogosto obravnavamo pri nas,« so navedli v sporočilo za javnost.

Poleg tega so dodali, da urgentni primeri predstavljajo daleč najpomembnejšo, pogosto pa pozabljeno čakalno vrsto, kjer se čakanje sicer ne meri v dnevih in mesecih, temveč v urah, je pa bistveno bolj življenjskega pomena kot številne druge čakalne vrste. Zaradi teženj po skrajševanju elektivnih čakalnih vrst, od katerih so številne vprašljivega strokovnega pomena, pa zato tudi UKC Ljubljana prihaja v situacijo, ko se zaradi konkurence za iste kadrovske in hospitalne resurse izvajalcev podaljšujejo čakalne vrste za začetek urgentne ambulantne obravnave, pa tudi čakanje na hospitalno obravnavo, predvsem na interni in infekcijski kliniki, ki v posameznih primerih znaša že nekaj deset ur.

Danes se generalni direktor ljubljanskega kliničnega centra Marko Jug mudi pri ministrici za zdravje, slednja pa bo po sestanku z njim in vodstvom UKC Maribor podala izjavo za javnost.