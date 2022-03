Fotogalerija: Tudi danes v podporo Ukrajini

Tako kot v svetu se shodi v podporo ukrajinskemu narodu na eni in protesti proti ruski invaziji na drugi strani vrstijo tudi v Sloveniji. Popoldne so na Prešernovem trgu proti dejanjem Rusov skupaj protestirali Ukrajinci, Belorusi in Rusi, ki živijo v naši državi. Prišlo jih je kakšnih sto, shod pa so organizirali v Sloveniji živeči Rusi, ki čutijo dolžnost, da pomagajo ustaviti vojno ter podprejo ukrajinski narod.Videti je bilo ukrajinske zastave in rumene narcise. Zbirali so pomoč za Ukrajince ter se z minuto tišine spomnili vseh, ki so bili v slabih dveh tednih spopadov ubiti.

Nihče ne potrebuje vojne. FOTO: Jože Suhadolnik

Vse, ki želijo poslati sporočilo miru, mestna občina Ljubljana vabi, da se zberejo v soboto, 12.3.2022, ob 12. uri, na Prešernovem trgu.Tudi Ljubljana se namreč pridružuje pobudi mreže evropskih mest Eurocities, da se vsi pripadniki ruskega in ukrajinskega naroda povežejo v znak prijateljstva med narodi in želje po miru.

Mir Ukrajini! FOTO: Jože Suhadolnik

Ljubljana je mesto, kjer živimo skupaj in spoštujemo različnost, pravijo, zato verjamemo, da vojna ne more reševati problemov, lahko jih le poglablja. Vsa morebitna nesoglasja je treba reševati po mirni poti, z veliko mero strpnosti, medsebojnega razumevanja in spoštovanja.

Najmlajši najbolj občutijo posledice vojne. FOTO: Jože Suhadolnik

Ljubljana ima na svojem osrednjem trgu spomenik našega najvešega pesnika, katerega Zdravljica je hkrati naša himna. Njeno osrednje sporočilo je, da naj med (sosednjimi) narodi vlada medsebojno spoštovanje in prijateljstvo. Kot je za medije povedal eden od organizatorjev protestov Pavel Fedorovski, ki v Sloveniji živi sedem let, želijo opozoriti na sramoto, ki se dogaja v Ukrajini, ter na glas sporočiti, da ta vojna ni v njihovem imenu. Ukrajinci umirajo, prej lepa mesta so porušena, otroci se rojevajo v kleteh, je dejal in zatrdil, da so ob tem zgroženi in odločeni pomagati ljudem, ki jih je napadla njihova država.

Ustavite morijo! FOTO: Jože Suhadolnik

Tudi Mestna občina Ljubljana v Ukrajino pošilja humanitarno pomoč, da vsaj nekoliko olajša stiske, ki jih v teh dneh doživljajo meščanke in meščani Kijeva ter drugih ukrajinskih mest. Tistim prebivalkam in prebivalcem Ukrajine, ki se bodo pred vojno zatekli v Slovenijo, obljubljajo vso pomoč. Številni Rusi doma ne podpirajo vojne, a so zelo prestrašeni, še posebej po sprejetju nove zakonodaje, po kateri jim za kritične izjave o vojni grozi do 15 let zapora, pravi Fedorovski. Prav tako je strah Ruse v tujini je povedal in dodal, da je prejel številne izraze podpore, a da se mnogi bojijo priti na ulice, ker se bojijo, da jih bo ruska policija našla in se maščevala.

Tudi Rusi so se izrekli proti vojni. FOTO: Jože Suhadolnik

V Ljubljani menijo, da je Prešernov trg primerno prizorišče za srečanje vseh, ki si želimo čim prejšnje vzpostavitve miru v Ukrajini in tudi povsod drugod po svetu.

S pesmijo v pomoč rojakom v vojni. FOTO: Jože Suhadolnik

Urad Vlade republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov je vzpostavil vladni klicni center, kjer so za pojasnila glede pomoči, ki jo Slovenija nudi državljanom iz Ukrajine na voljo strokovnjaki z različnih področij. Klicni center deluje vse dni v tednu od 8. do 18. ure. Za klice iz Slovenije je na voljo brezplačna telefonska številka 080 41 42, za klice iz tujine +386 1478 7530. Vzpostavili so tudi poseben e-naslov info.ukrajina@gov.si.

Protest najmlajših. FOTO: Jože Suhadolnik

Vlada RS je odločila, da se bo vsa humanitarna pomoč, ki jo bo zbrala republika Slovenija v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije in Slovensko Karitas, zbirala v Logističnem centru na Rojah.

Kakšno je nebo v Ukrajini? FOTO: Jože Suhadolnik

Uprava RS za zaščito in reševanje bo nato skupaj z Evropsko komisijo organizirala konvoje pomoči iz Roj na zbirne lokacije, ki jih je s sosednjimi državami Ukrajine že uskladila Evropska komisija.