Franci Matoz odstopil z vrha slabe banke, odstopil tudi šef FURS

Odvetnik Franci Matoz, dosedanji neizvršni direktor in predsednik upravnega odbora, je danes podal odstopno izjavo s svoje funkcije v Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB). »Vodenje DUTB mi je bilo v izziv in zadovoljstvo. Verjamem, da smo v zadnjem letu naredili veliko dobrega za državo Slovenijo. Svojemu nasledniku želim kakovostno delo in uspešen zaključek življenjske dobe družbe,« je, kot so sporočili iz DUTB, povedal ob svojem odstopu.

Odstopil je tudi generalni direktor Finančne uprave (FURS) Ivan Simič. »Spoštovani! Sporočam vam, da sem po glasovanju v Državnem zboru Republike Slovenije, ministru za finance poslal moj odstop s položaja generalnega direktorja Finančne uprave Republike Slovenije,« je Simič objavil na družbenem omrežju Twitter.

Da bo Matoz s potrditvijo ministrske ekipe Roberta Goloba odstopil s položaja prvega človeka slabe banke, smo v Delu poročali že pred časom. »Če bi odstopil zdaj, ne bi bilo smiselno, saj nove vlade še ni, na prvi seji vlade pa nova ekipa že lahko imenuje mojega naslednika,« je takrat dejal Matoz.

Hkrati je napovedal, da bo ostal nadzornik Luke Koper in Slovenskih železnic. Matoz, tudi odvetnik Janeza Janše, je v času odhajajoče vlade postal eden najvplivnejših odvetnikov ter s funkcijami in pogodbami z državnimi podjetji del vladajoče elite. Za DUTB ga je predlagala vlada, torej politika, v primeru Luke Koper pa Slovenski državni holding (SDH).