Gibanje Svoboda odhaja s Twitterja

V največji vladni stranki Gibanje Svoboda so na svojem portalu objavili napoved, da zapuščajo družbeno omrežje Twitter.

»Skoraj tri tedne je minilo, odkar je bil naš račun zaradi (tehnične) napake začasno zaklenjen in v tem času smo ugotovili, da Twitterja za učinkovito nagovarjanje ter obveščanje državljank in državljanov o aktivnostih stranke sploh ne potrebujemo,« so zapisali.

V nadaljevanju pa: »Prav nasprotno. Analize kažejo, da Twitter v Sloveniji aktivno uporablja zgolj ozek krog ljudi, hkrati pa se je sprevrgel v družbeno omrežje, ki so ga določene skupine – predvsem gre za člane in podpornike nekaterih političnih strank – zlorabile za poglabljanje polarizacije, širjenje lažnih novic, manipulacij, diskreditacij, žalitev in celo sovražnega govora.«

Muskov prevzem jih ni navdušil

V stranki so izpostavili še, da glede na ravnanja in napovedi novega lastnika Elona Muska oziroma vodstva Twitterja lahko pričakujejo, da bodo nedostojni komunikaciji in sovražnemu govoru še dodatno odprli vrata. »V Gibanju Svoboda pri tem – pa čeprav gre zgolj za uporabo tega družbenega omrežja – nočemo več sodelovati in tudi ne bomo, vse dokler bo raven komunikacije na Twitterju takšna, kot je zdaj.«

V stranki napovedujejo, da bodo zainteresirane o svojih aktivnostih še naprej obveščali na Facebooku in Instagramu. Ali morebitne spremembe čakajo tudi vladni profil na Twitterju, obvestilo ne navaja.

Pod njim je na strankinem portalu sicer še vedno napotek »Deli objavo«. Tudi s pomočjo Twitterja.