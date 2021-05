Glas ljudstva: Gremo na volitve

V nadaljevanju preberite:

Koaliciji Janeza Janše ni uspelo zbrati 46 glasov za zamenjavo šefa parlamenta. Spet je zmanjkal en glas. Množica protestnikov pa je včeraj nazorno potrdila tisto, kar kaže anketa, ki jo je za Delo opravil Institut za raziskovanje trga in medijev Mediana – z volitvami ne gre čakati na čas po predsedovanju Slovenije svetu EU.



Tako meni večina anketiranih, medtem ko jih 39 odstotkov ocenjuje, da z njimi ne gre hiteti. Zdaj so torej stvari jasne – koalicija nima večine, je bila ocena opozicije po včerajšnjem najnovejšem merjenju moči in drugem fiasku koalicije v državnem zboru. Zdravko Počivalšek, ki bi koaliciji tretjič lahko zagotovil 46. glas, je včeraj molčal in ni odgovoril na vprašanje, ali se bo moral zato zdaj sam preseliti v poslansko klop. Igor Zorčič, ki se mu je uspelo obdržati na funkciji predsednika državnega zbora, je v prvem odzivu po prestanem glasovanju o razrešitvi povedal, da bi bile predčasne volitve najboljša možnost.