Glas ljudstva ni v sozvočju z ocenami politike

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko se vrstijo napovedi kandidatur za njegovega naslednika, se Borut Pahor po letih poskusov povezovanja vseh političnih akterjev poslavlja s prevladujočo pozitivno oceno anketiranih. Delež tistih, ki so ga v javnomnenjski poizvedbi Mediane za Delo ​ocenili pozitivno, dosega 57 odstotkov in presega delež tistih, ki so ga ocenili negativno – takšnih je 19 odstotkov. Njegovi kritiki, ki jih ni malo, bodo zagotovo v te razultate podvomili. A dejstvo je, da mu je glas ljudstva leta namenjal najvišje ocene na lestvicah politikov, medtem ko je bil, zlasti na levi politični sredini, tarča številnih kritik, predvsem zaradi odnosa do Janeza Janše, ki ga ni kritiziral, še manj pa napadal. Po desetih letih je neprekosljivo posredni zmagovalec desne sredine in zgodovinski neposredni poraženec levice.