Glas ljudstva: Pisci zakona podcenjujejo javnost

Glede na izhodišča za pripravo novele zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej) naj bi vlada izpolnila zaveze in poskrbela za popolno razmejitev javnega in zasebnega zdravstva, a osnutek zakona pomeni odstop od tega cilja, ugotavljajo v Civilni iniciativi Glas ljudstva. Razočarani nad »prevaro javnosti« bodo prihodnji teden vložili svoj predlog, po katerem bi spremenili zgolj en člen obstoječega zakona, a bi ta pripomogel k jasni razmejitvi javnega in zasebnega.

Vlada naj bi z novelo zakona o zdravstveni dejavnosti otežila prehajanje strokovnjakov, ki dopoldne delajo v javni mreži, popoldne pa pri zasebnikih. V izhodišču za pripravo novele je bilo zapisano, da naj bi zaposleni v javnem zdravstvenem zavodu z dovoljenjem direktorja lahko delali samo pri drugem javnem zdravstvenem zavodu, v aktualnem osnutku pa piše, da bodo lahko delali le pri drugem izvajalcu znotraj javne zdravstvene mreže – torej tudi pri koncesionarjih. »Pisci osnutka predloga zakona podcenjujejo javnost, ko poskušajo rokohitrsko podtakniti v zakon stališče, da so koncesionarji enakovreden del javnega zdravstvenega sistema, in s tem še naprej dovoljujejo delo javnih zdravnikov v dvojni praksi, tako imenovanih dvoživk, pri koncesionarjih, prepovedujejo pa ga zgolj pri zasebnikih brez koncesije,« so ogorčeni v Glasu ljudstva. Namesto da bi na ministrstvu ločili javni in zasebni zdravstveni sektor, predlagajo legalizacijo dvoživkarstva in doslej največji zakonski korak k privatizaciji javnega zdravstva, še pravijo. Neverjetno se jim zdi, da ministrstvo za zdravje z vsemi sredstvi in strokovnjaki, ki jih ima na voljo, v treh mesecih ne zmore napisati zakona, ki bi vključeval resnično učinkovite, odločne in preproste ukrepe za ohranitev javnega zdravstvenega sistema.

V Glasu ljudstva vidijo še eno veliko napako predloga zakona, in sicer v nameravanem plačevanju dela v javnem sektorju po podjemnih pogodbah. Zdravnikom bi bilo namreč omogočeno, da enako delo, ki ga opravljajo v rednem delovnem razmerju, opravljajo še kot dodatno delo po podjemni pogodbi, in to celo v ustanovi, kjer so zaposleni. Oboje je trenutno nezakonito.

Jaša Jenull (Glas ljudstva) pričakuje, da bo vlada izpolnila zaveze pri zakonu o zdravstveni dejavnosti. FOTO: Dejan Javornik

Namen zakona: krepitev javnega zdravstva

Na ministrstvu za zdravje osnutka zakona še niso komentirali, je pa predvideno, da bo šel v ponedeljek v koalicijsko usklajevanje. Več informacij lahko pričakujemo jutri, ko se bosta predsednik vlade Robert Golob in ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel srečala z Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije, Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije in Zdravniško zbornico Slovenije ter jim predstavila rešitve osnutka novele ZZDej, katere namen je – tako so zapisali – krepitev javne zdravstvene mreže in ureditev prehajanja zdravstvenih delavcev iz javnega zdravstva v zasebno.

Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije so med sistemske ukrepe, nujne za ohranitev in krepitev javnega zdravstvenega sistema, ki so jih predstavili včeraj, prav tako vključili tudi doslednejše ločevanje javnega zdravstva od zasebnega ter reguliranje prehajanja kadra iz javnih zdravstvenih zavodov k zasebnikom s koncesijo. »Z modernizacijo upravljanja javnih zdravstvenih zavodov bi želeli vzpostaviti konkurenčna delovna mesta v javnih zdravstvenih zavodih ter s tem učinkoviteje izrabiti vse kapacitete in vire v javnih zdravstvenih zavodih, se pravi od kadrov, opreme do prostora,« je povedala generalna direktorica ZZZS Tatjana Mlakar.