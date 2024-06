Slovenski državljani bodo v nedeljo v Sarajevu lahko glasovali

Slovenski državljani v Bosni in Hercegovini bodo v nedeljo lahko glasovali na evropskih volitvah in posvetovalnih referendumih na slovenskem veleposlaništvu v Sarajevu, so danes sporočili na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve (MZEZ).

Na MZEZ se pri tem sklicujejo na odločitev državne volilne komisije, da bo slovenskim državljanom v tujini glasovanje na volitvah v evropski parlament in posvetovalnih referendumih omogočeno tudi na nekaterih diplomatsko-konzularnih predstavništvih.

Potem ko vlada BiH zaradi blokade ministrov iz vrst entitete Republike Srbske ni dosegla dogovora, ki bi omogočil, da bi na veleposlaništvih svojih držav glasovali državljani Slovenije, Poljske in Romunije, sta se po poročanju Radia Slobodna Evropa tudi veleposlaništvi Romunije in Poljske v Sarajevu odločili, da bosta svojim državljanom omogočili glasovanje brez soglasja BiH.

Ministri iz vrst entitete Republike Srbske so soglasje za glasovanje državljanov treh držav na njihovih veleposlaništev v BiH blokirali zaradi podpore Slovenije, Poljske in Bolgarije resoluciji ZN o genocidu v Srebrenici.

Slovensko ministrstvo za zunanje zadeve je zaradi blokade v torek na pogovor poklicalo začasno odpravnico poslov BiH v Sloveniji in ji izrazilo protest. Blokada glasovanja državljanom Slovenije, Poljske in Romunije v BiH na evropskih volitvah je nesprejemljiva, sta opozorili predsednica republike Nataša Pirc Musar in zunanja ministrica Tanja Fajon.

Ministrica je poudarila, da je Slovenija ena najaktivnejših držav pri podpori BiH na njeni evropski poti. Predsednica Pirc Musar pa je opozorila, da tovrstne poteze dodatno zavirajo evropski napredek BiH, in izrazila pričakovanje, da bo BiH spoštovala vladavino prava.

Po podatkih slovenskega notranjega ministrstva je sicer za evropske volitve v posebni volilni imenik vpisanih 1977 volilnih upravičencev – slovenskih državljanov s stalnim prebivališčem v Bosni in Hercegovini.