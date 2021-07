Gneča, kot je na predčasnih volitvah ne pomnijo

Nika Kovač FOTO: Leon Vidic/Delo

Od danes je mogoče predčasno glasovanje na referendumu o vodah, in kot je videti, je odziv resnično velik. Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, kjer poteka predčasno glasovanje, sodelujoča pri izvajanju glasovanja pravi, da takšne gneče na voliščih ne pomni. Za oddajo glasu je treba čakati približno eno uro.Matejka, ki je prišla oddati glas, pravi, da se ji zdi bolj kot rezultat pomembno, da je vprašanje zaktiviralo državljane. »Aktivni državljani so nujni,« pravi.Tomaž iz Ljubljane pravi, da bo referendum pokazatelj podpore vladi, čeprav ne samo to. »Tak zakon ne sodi v zeleno Slovenijo. Sem proti tudi zato, ker sem proti delitvi državljanov. Bogati bodo imeli vile ob vodi, revni pa niti ne dostopa do nje. Razmer, kot so na primer ob Vrbskem jezeru, v Sloveniji nočem,« je povedal.Silvestra, upokojenka, je dejala: »Tukaj sem izključno zaradi vode in absolutno prav nič zaradi politike. Odziv ljudi pa je neverjeten, ker me veseli. Prepričali so me argumenti gospoda Uroša Macerla,« je dejala.»V tej kampanji je bilo nenehno oteženo izvajanje neke demokratične pravice – od prepovedi zbiranja do tega, da ljudje v DSO niso mogli oddati svojega glasu, tega, da ima ena stran veliko denarja, mi pa temeljimo na prostovoljnih prispevkih. In ta dan danes je dokaz, da je to kampanja ljudi, da to ni samo kampanja Gibanja za pitno vodo, ampak je to kampanja različnih ljudi, ki so se organizirali po svojih okoljih, in to je najlepše, kar se je lahko zgodilo,« je dejalaiz Inštituta 8. marec.»Odziv je tako velik, ker je vprašanje vode preprosta stvar, dostop do nje nas je združil in upam, da smo pri tem vprašanju sposobni preseči politične delitve,« je dejala Irena, ki je prišla prav tako predčasno oddat svoj glas.»V Gibanju za pitno vodo smo ljudje zelo različnih nazorov. Menim, da nas nobena druga stvar ne bi mogla povezati. Nekateri so v gibanju zato, ker menijo, da je njihova krščanska vrednota, da se za to borijo, drugi se borimo, ker smo proti privatizaciji in bogatenju elit,« je dejala Nika Kovač, ki pa rezultata ne želi napovedovati. »Zmagamo lahko le, če se te dni vsak organizira, pokliče ljudi in jih povabi na volišče,« je zaključila.Volivci lahko glasujejo predčasno samo na tisti okrajni volilni komisiji, na območju katere so vpisani v volilni imenik, torej kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče. Predčasno glasovanje z nekaterimi izjemami večinoma poteka le na sedežih okrajnih volilnih komisij. Med izjeme sodi vseh 14 volilnih okrajev na območju Upravne enote Ljubljana, saj predčasno glasovanje za vse okraje poteka na Gospodarskem razstavišču. Za izvedbo predčasnega glasovanja so se odločili zaradi lažje organizacije in boljše dostopnosti volivcem.Po drugi strani pa bodo v Mariboru, kjer so predčasne volitve doslej potekale na skupni lokaciji, volišča za predčasno glasovanje tokrat na sedmih lokacijah znotraj posameznih volilnih okrajev.Na voliščih je sicer treba spoštovati navodila za preprečevanje širjenja okužbe z novim koronavirusom, kot so vzdrževanje razdalje, nošenje mask in razkuževanje rok, volivci pa bodo morali na volišča vstopati posamično.V sredo se bo iztekel rok, do katerega se volivci lahko prijavijo še za nekatere posebne oblike glasovanja. To velja za volivce, ki bi v nedeljo želeli glas oddati zunaj kraja stalnega prebivališča (na tako imenovanih voliščih omnia), za volivce, ki bi zaradi bolezni želeli glasovati na domu, ter volivce, ki stalno živijo v tujini, pa bi v nedeljo želeli glasovati v Sloveniji.V soboto nastopi volilni molk, v nedeljo pa se bodo odprla volišča po vsej Sloveniji za redno glasovanje. Referendum o noveli zakona o vodah bo potekal na pobudo Gibanja za pitno vodo. Referendumsko vprašanje se bo glasilo: Ali ste za to, da se uveljavi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah (ZV-1G), ki ga je sprejel državni zbor na seji dne 30. marca 2021?