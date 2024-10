Gneča zaradi zapore avtoceste prek Trojan

Zaradi delovne zapore na štajerski avtocesti med Blagovico in Vranskim proti Mariboru tudi danes nastajajo zastoji pred izvozom z avtoceste in na vzporedni regionalni cesti do Vranskega. Avtocesta bo v smeri proti Mariboru zaprta še do ponedeljka do 6. ure. Obvoz je možen prek Tuhinjske doline.

Kot kažejo podatki prometnoinformacijskega centra za državne ceste, je zastoj na izvozu Blagovica proti Mariboru trenutno dolg okoli 1,7 kilometra, zamuda je okoli 20 minut. Vozniki lahko avtocesto zapustijo že na Lukovici. So pa zastoji tudi na vzporedni regionalni cesti Blagovica-Trojane-Vransko. Obvoz je možen prek Tuhinja, sporoča prometnoinformacijski center.

Štajerska avtocesta bo na tem odseku, ki so ga zaradi del zaprli v petek ob 20. uri, že v soboto pa so tam nastajali zastoji, zaprta še do ponedeljka do 6. ure. Poleg uvoza Blagovica proti Mariboru sta zaprta tudi uvoz Trojane v obe smeri in izvoz Trojane proti Mariboru.

Zaradi prometne nesreče je bila popoldne zaprta cesta Tolmin-Kobarid pri Kamnem, sedaj je po podatkih prometnoinformacijskega centra promet urejen izmenično enosmerno.