Golob bo vajeti obrambnega ministrstva predal Borutu Sajovicu

Predsednik vlade Robert Golob je koalicijskim partnerjem kot kandidata za obrambnega ministra predstavil vodjo poslanske skupine največje koalicijske stranke Boruta Sajovica. Da se Sajovic omenja kot možni kandidat za obrambnega ministra, smo prvi poročali v Delu minuli četrtek, ko se je kot druga izbira omenjala predsednica sveta stranke Nataša Avšič Bogovič.

Sajovic se na naše klice vse od takrat ni odzval, molčali pa so tudi drugi člani poslanske skupine. Ocene so bile, da bi lahko Sajovičevo imenovanje na čelo ministrstva negativno vplivalo na poslansko skupino. V veliki meri je bil namreč prav on zaslužen, da je heterogeno poslansko skupino obdržal enotno. Vodenja poslanske skupine bo zdaj najverjetneje prevzela Avšič Bogovičeva, doslej njegova namestnica.

Koalicijski partnerji so na današnjem sestanku Sajovica enotno podprli za novega obrambnega ministra. Dokončno bo sicer potrjen po današnjem pogovoru premiera in predsednika Gibanja Svoboda Roberta Goloba s poslansko skupino.

Pričakovati je bilo, da bo na obrambnem ministrstvu ostal tudi sedanji državni sekretar Damir Črnčec, a zdaj je slišati, da ta odločitev še ni dokončna. Črnčec sicer ne uživa podpore v delu stranke Gibanje Svoboda, a Sajovica ni bilo med tistimi najbolj kritičnimi do Črnčeca. Kot nam je dejal pred časom, so ene njegove zgodbe preteklost, drugo pa je »konkretno delo na ministrstvu v zadnjih dveh letih, na katero velikih javnih kritik ni bilo«.

Golob po izvolitvi prejšnjega ministra Marjana Šarca za evropskega poslanca ministrstvo za obrambo od sredine julija začasno vodi kar sam, na tem položaju pa je lahko do sredine oktobra.

Sprva je napovedoval, da bi vodenje resorja lahko prevzel nekdo iz obstoječe ekipe na ministrstvu, v ponedeljek pa je za Televizijo Slovenija pojasnil, da je pri iskanju kandidata »dal prednost političnim obrazom«.

64-letni Sajovic je po poklicu veterinar. Trenutno je poslanec Gibanja Svoboda, vodja poslanske skupine največje vladne stranke, med letoma 2000 in 2004 je bil poslanec iz vrst LDS. Med letoma 2006 in 2022 je bil župan Občine Tržič.

Predstavniki koalicijskih strank so se danes lotili še enega kadrovskega vprašanja, povezanega s podporo ministrici za digitalizacijo Emiliji Stojmenovi Duh, ki jo čaka že druga interpelacija.

V poslanski skupini SD in Levice ministrice ne podpirajo več, vendar pa skladno s koalicijskim dogovorom tudi ne bodo podprli interpelacije o njenem delu.

Kot smo pisali, bo po ocenah koalicijskih sogovornikov prav to kadrovanje pokazalo, kakšna je še moč nekdanje generalne sekretarke Gibanja Svoboda Vesne Vuković.

Za zdaj kaže, da je - tako kot se je zmanjšala njena moč v poslanski skupini - zmanjšuje tudi ob kadrovanjih.