Golob in Kos o zgodovinski priložnosti EU

Imenovanje Marte Kos na tako pomembno mesto je veliko priznanje ugledu Slovenije, je po srečanju z evropsko komisarko za širitev menil premier Robert Golob. Kos je ob svojem prvem obisku po prevzemu položaja poudarila pomen in pozitivne vidike širitve EU. Ocenila je, da bi v času njenega mandata lahko zaprli več kot 100 pogajalskih poglavij.

Z imenovanjem Marte Kos na tako strateško pomembno mesto v Evropski komisiji je bilo prepoznano to, za kar se Slovenija zavzema v zadnjih dveh letih – trdno pozicioniranje v jedru Evrope in pogled proti neposredni soseščini z namenom zagotavljanja stabilnosti in miru, je na skupni novinarski konferenci ob obisku evropske komisarke menil premier Golob.

»Evropska unija ima zdaj zgodovinsko priložnost in hkrati tudi dolžnost, da vsem kandidatkam, ki že desetletja čakajo na to priložnost, odpre vrata,« je dodal.

Ob tem je izrazil prepričanje, da je komisarka Kos prava oseba za uresničitev tega poslanstva, in željo, da bi do širitve EU prišlo še v času njenega mandata.

Kos je resor za širitev prav tako označila za enega najpomembnejših v trenutni sestavi Evropske komisije, samo širitev pa za eno najuspešnejših aspektov zunanje politike EU.

»Prvič po desetih letih imamo realno možnost, da vsaj eno državo, lahko pa tudi dve ali tri, pripeljemo do konca pogajalskega procesa. V pogajanjih v zadnjih 12 letih nismo bili tako zelo uspešni, to tudi ni bila prioriteta. V zadnjih 12 letih smo zaprli osem pogajalskih poglavij, od tega tri v prejšnjem tednu,« je dodala.

Sprejem Marte Kos pri Robertu Golobu. FOTO: Črt Piksi

Ocenila je, da je trenutno razpoloženje do širitve v Bruslju izjemno pozitivno, in da bi v času njenega mandata lahko zaprli več kot 100 pogajalskih poglavij.

»Pri tem pričakujem tudi podporo vseh držav članic. Vesela sem, da Slovenija res podpira širitveni proces, kar je zapisala tudi v novi zunanjepolitični strategiji, sprejeti v prejšnjem tednu,« je dodala Kos.

Evropska unija mora po njenih besedah tudi sama delati na reformah, da bo pripravljena sprejeti nove članice. Omenila je še svoje izkušnje, pridobljene v času kampanje za vstop Slovenije v EU, in izrazila upanje, da bo lahko z njimi pomagala tudi državam kandidatkam.

V tem pogledu je bilo govora zlasti o Ukrajini, saj je podpora tej državi ob soočanju z rusko agresijo prav tako v pristojnosti resorja za širitev EU.

Golob je v odgovoru na vprašanje glede vojaške pomoči Ukrajini povedal, da se Slovenija osredotoča predvsem na diplomatsko podporo. »Sem zmeren optimist, da se bližamo trenutku, ko bo mir mogoč,« je dodal premier.

»Ukrajina je prva država kandidatka, s katero se pogajamo med tem, ko je v vojni. Želimo si miru, vendar takšnega, da se bo Ukrajina z njim strinjala,« pa je dejala Kos, ki je že na prvi dan svojega mandata obiskala Kijev.

FOTO: Črt Piksi

Omenila je tudi obnovo države po vojni, ne samo v smislu infrastrukture, temveč tudi politične stabilnosti. Dodala je, da je »ena od glavnih prednosti širitve to, da država znotraj EU doseže večjo politično stabilnost,« kar je po njenem izjemnega pomena tudi za Ukrajino.

Komisarka za širitev je povedala še, da bo kmalu obiskala dve državi na Zahodnem Balkanu, ki sta doslej prišli najdlje v procesu približevanja, to sta Črna gora in Albanija. Ob tem je napovedala tudi obiske na Poljskem, Danskem in v Moldaviji.

Slovenijo pa bo naslednjič obiskala 8. februarja ob slovesnosti odprtja Evropske prestolnice kulture v Gorici in Novi Gorici. Ob tem je projekt in obe mesti označila za zgleden primer pomena širitve EU in tega, kaj Evropi prinašata sprava in zbliževanje.

Komisarka Kos se danes mudi na prvem uradnem obisku v Sloveniji, odkar je 1. decembra prevzela položaj.