Golob izpostavil prizadevanja za njihovo vključevanje v vse vidike življenja

Premier Robert Golob je v poslanici ob mednarodnem dnevu invalidov izpostavil vladna prizadevanja za enakost, pravičnost in vključevanje oseb z invalidnostjo v vse vidike življenja. »S sodelovanjem invalidskih organizacij in vseh, ki smo v družbi odgovorni za položaj invalidov, verjamem, da bo naše delo v dobrobit invalidov še uspešnejše,« meni.

Ob današnjem mednarodnem dnevu invalidov, ki je namenjen ozaveščanju o vključenosti invalidov v našo družbo, je predsednik vlade zapisal, da si v vladi prizadevajo za zagotavljanje in varstvo pravic oseb z invalidnostjo, zato med drugim pripravljajo sistem preoblikovanja izvajanja storitev osebne asistence.

»Želimo oblikovati sistem skupnostnih storitev, ki bi bile komplementarne tako, da bi bili posamezniki upravičeni do storitev, ki so zanje najustreznejše in jih dejansko najbolj potrebujejo. Naš namen je v skupno mrežo povezati storitve osebne asistence, storitve dolgotrajne oskrbe ter storitve socialnega vključevanja oseb z invalidnostjo. Za sistem je predvidena enotna vstopna točka, storitve pa bodo zasnovane tako, da bodo čim bolj dostopne vsem osebam z invalidnostjo, ki jih potrebujejo,« je pojasnil.

S pripravo predloga zakona o uporabi jezika gluhoslepih po njegovih besedah izboljšujejo položaj gluhoslepih. Pri gluhoslepoti, ki je ena najtežjih oblik invalidnosti, sta hkrati okvarjena vid in sluh. Jezik gluhoslepih je edinstven, saj temelji na dotiku, kar ljudem z gluhoslepoto omogoča zanesljiv prenos informacij, je navedel. Ob tem je spomnil, da je Slovenija v letu 2021 postala prva država na svetu, ki je v ustavo vpisala jezik gluhoslepih, zakon pa bo urejal njegovo svobodno uporabo in razvoj.

FOTO: Blaž Samec/Delo

Spomnil je tudi na letošnjo novelo zakona o invalidskih organizacijah. »Cilj novele je sistematično urejanje nalog Nacionalnega sveta invalidskih organizacij ter financiranje njihovih dejavnosti v javnem interesu. Hkrati želimo osebam z invalidnostjo omogočiti večjo vključenost v postopke sprejemanja predpisov. Pri tem velja poudariti, da ta novela ne vzpostavlja enega samega govorca za osebe z invalidnostjo, temveč omogoča enako vlogo vsem invalidskim organizacijam,« je opomnil.

Premier Golob bo skupaj s predsednico republike Natašo Pirc Musar in predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič v ponedeljek na Brdu pri Kranju gostil tradicionalni sprejem za predstavnike invalidskih organizacij ob mednarodnem dnevu.

Generalna skupščina Združenih narodov je 3. december razglasila za mednarodni dan invalidov leta 1992 z namenom, da opozori na nujnost zagotavljanja pravic invalidov.