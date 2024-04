Golob izrazil podporo ponovni kandidaturi Ursule von der Leyen

Slovenski premier Robert Golob je zadovoljen z dosedanjim delom predsednice evropske komisije Ursule von der Leyen in je tudi naklonjen njeni ponovni kandidaturi za položaj predsednice. Kot je še povedal ob prihodu na drugi dan vrha EU, je stranka Gibanje Svoboda kandidata za komisarja že zdaj izbrala, da bi lahko začeli pogovore v Bruslju.

»Kar se mene osebno tiče, mislim, da je dobra predsednica evropske komisije in sem s tega stališča naklonjen njeni kandidaturi,« je Golob danes v Bruslju odgovoril na vprašanje, ali podpira von der Leynovo za drugi mandat na čelu komisije. Golob sicer pripada liberalni politični družini Renew, Ursula von der Leyen pa desnosredinski Evropski ljudski stranki (EPP).

Skupina predstavnikov stranke Renew Europe, med njimi slovenski premier Golob, francoski predsednik Macron in predsednica skupine Valerie Hayer (v sredini) FOTO: Ludovic Marin/AFP

Pri tem je pojasnil, da so se v njegovi stranki za to, da že zdaj nekdanjega predsednika računskega sodišča Tomaža Vesela predlagajo za evropskega komisarja iz Slovenije, odločili, da bi se lahko z ustreznimi deležniki v Bruslju začeli pogovarjati o sestavi prihodnje evropske komisije.

Glede resorjev, ki bi zanimali Slovenijo, je povedal, da se namerava zavzemati za druge resorje, kot ga zaseda trenutni komisar Janez Lenarčič in ki so morda za Slovenijo bolj pomembni. Lenarčič je v trenutni komisiji pristojen za krizno upravljanje. »Gospod Vesel je zelo znan kandidat, je človek, ki je imel bogato kariero tako na računskem sodišču kot na javnih naročilih. Na teh področjih, tudi pri proračunu, bi lahko verjetno bil zelo dober kandidat,« je pojasnil premier. Vesel je sicer med resorji, ki bi ga kot kandidata za evropskega komisarja zanimali, med drugim naštel področja financ, konkurence in demokracije. O Lenarčiču je medtem Golob ocenil, da svojo nalogo opravlja korektno, in izrazil prepričanje, da bo svoj mandat v tem duhu tudi zaključil.

Goloba so v Bruslju pozdravili tudi belgijski premier Alexander De Croo, predsednik evropskega sveta Charles Michel in belgijski kralj FIlip. FOTO: Olivier Hoslet/AFP

Voditelji držav članic EU bodo danes sklenili zadnje zasedanje pred junijskimi evropskimi volitvami, na katerih bodo državljani v vseh 27 članicah volili 720 članov evropskega parlamenta. Zmaga se glede na javnomnenjske ankete obeta EPP, ki je za vodilno kandidatko za predsednico komisije izbrala Ursulo von der Leyen. Ta je že prejela podporo več voditeljev, med drugim nemškega, francoskega in španskega.

Golob o boju proti ruski propagandi

Golob pa je danes ob prihodu na drugi dam vrha EU govoril o ruski propagandi: »Najbolj učinkovit odgovor na protievropsko propagando iz Rusije pred junijskimi evropskimi volitvami je udeležba državljanov na volitvah.« Dejal je namreč, da je ruska propaganda pred evropskimi volitvami dobila neki nov zagon, pri tem pa ni izjema niti Slovenija, pri čemer je spomnil na izgon ruskega diplomata, udeleženega v širjenju ruske propagande.

Pri tem je ključno, da Evropska unija, države članice in tudi evropski parlament najdejo učinkovit odgovor.

»Po vseh raziskavah se vsi zavedamo koristi življenja v Evropski uniji. Pokažimo to še tako, da pridemo na volitve in nagradimo tiste stranke, ki so proevropske in zagovarjajo vrednote, kot so demokracija, pravna država in zavzemanje za mir. Mislim, da je to tudi najboljši možni odgovor na katerokoli propagando, ki prihaja od koderkoli in bi bila usmerjena proti Evropski uniji,« je povedal.