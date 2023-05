Golob podpisal sporazum s poslancema manjšin

»To je bil dolgo pričakovan dan, veliko je bilo usklajevanja, a smo uspešno sklenili dogovor,« je po podpisu dokumenta o sodelovanju z aktualno vlado komentiral Felice Žiža, poslanec, ki predstavlja italijansko narodno skupnost. Za sporazum so namesto običajnih nekaj mesecev potrebovali več kot leto dni od izida volitev.

»Za ohranitev in razvoj narodnih skupnosti in naših pravic je zelo pomembno, da so točke sporazuma konkretne. Žal še vedno obstaja razkorak med slovensko ustavnopravno ureditvijo položaja manjšin, ki je celo najboljša v Evropi, in njenim uresničevanjem. Menim pa, da smo s tem dogovorom ta razkorak zmanjšali in bomo izboljšali položaj obeh narodnih skupnosti,« je dejal.

Zaveza iz Londonskega memoranduma

Žiža je med sprejetimi programskimi točkami izpostavil zavezo, ki so jo sprejeli še za časa prejšnje vlade, da ne bodo zmanjševali števila novinarjev v italijanskem programu Regionalnega RTV centra Koper-Capodistria, kar se je dogajalo po letu 2010, ko so izgubili četrtino vseh novinarjev. Poslej bodo nadomestili vsakega novinarja, ki se bo upokojil. »Dogovorili smo se tudi, kar je za nas zelo pomembno, da bo končno uresničena zaveza, ki izhaja še iz Londonskega memoranduma iz leta 1954, o ustanovitvi sklada za financiranje gospodarske osnove tako italijanske narodne skupnosti v Sloveniji kot slovenske narodnostne skupnosti v Italiji,« je omenil. Preostali dogovori se nanašajo na področje šolstva, uresničevanje uporabe jezika v javni sferi, financiranje kulturnih dejavnosti in podobno.

Podpora projektu Pomurje-Porabje

»Za našo narodnostno skupnost, kakor tudi za narodnostno mešano okolje, kjer živimo, je izjemnega pomena podpora razvojnemu projektu Pomurje-Porabje, za katerega je v petih letih predvideno 25 milijonov evrov s slovenske strani in še enkrat toliko z madžarske,« je povedal poslanec madžarske narodne skupnosti Ferenc Horváth. Podčrtal je, da imata slovenska in madžarska vlada pozitiven odnos do obeh narodnostnih skupnosti, ki živita na njunem ozemlju – ti številčno sicer nista veliki, ampak je pomembno, da se ohranita.

Ne potrebujejo ju za preglasovanje

»Koalicija in vlada se od prvega dne zavedata pomena sodelovanja z narodnimi skupnostmi, ki nas bogatijo, in jih moramo krepiti ter skrbeti zanje,« je navedel predsednik vlade Robert Golob. Kot je pojasnil, z današnjim sporazumom niso hiteli, saj za to ni bilo dnevnopolitičnih razlogov. »Ne potrebujemo glasov, da preglasujemo opozicijo, ampak želimo jasno pokazati, da podpiramo narodne skupnosti na dolgoročni osnovi. Ta sporazum jim daje stabilen okvir za delovanje v prihodnjih letih,« je menil. Golob je še izpostavil, da sam prihaja iz Goriškega, kjer na italijanski strani živi močna slovenska skupnost. »Zavedam se, koliko jim pomeni stabilno dolgoročno financiranje za njihovo delovanje. Želim si, dati zgled sosedom, da bi bili tudi Slovenci v Italiji deležni teh koristi, verjamem, da nam bodo pri tem sledili,« je sklenil.