Poslanec Žiža po zgledu madžarskega kolega

V nadaljevanju preberite:

»Poslanec italijanske narodne skupnosti Felice Žiža, ki je postal podpredsednik izolske samoupravne italijanske narodne skupnosti, je naredil prekršek na področju integritete,« opozarja Alan Medveš, dosedanji predstavnik italijanske narodne skupnosti v svetu Osnovne šole Dante Alighieri, ki pa je zaradi poslančevega dejanja odstopil. Žiža odgovarja, da ohranja visoko raven integritete in da spoštuje zakon.

Medveš izpostavlja določilo zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, po katerem poklicni funkcionar ne sme biti član oziroma upravljati, nadzorovati ali zastopati kakršne koli zasebne ali javne organizacije, razen društev, ustanov in političnih strank. Odločitev poslanca, ki zastopa italijansko narodno skupnost v državnem zboru in je hkrati postal podpredsednik občinske manjšinske organizacije, je sporna, navaja.