Golob: Prekmurje razvojno postaja eden najživahnejših delov države

Na današnji dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom po besedah premiera Roberta Goloba praznujemo pogum in prizadevanja naših prednikov, vztrajni odpor proti potujčenju ter negovanje našega jezika, naše kulture in identitete. Vse to nas je po stoletjih prizadevanj pripeljalo do našega skupnega zgodovinskega cilja, je zapisal.

Golob je v poslanici ob današnjem prazniku zapisal, da lahko danes v svoji lastni državi simbolno praznujemo povezanost, enotnost in razcvet našega naroda. To ni samoumevno in je danes še posebej pomembno, ker živimo v času s številnimi izzivi zaradi ogrožanja miru in svobode za številne prebivalce našega planeta, je dodal.

Ni pa to dan, ko bi se le ozirali v preteklost. Ponosni smo lahko na tisto, kar smo dosegli, in na tisto, kar načrtujemo, je prepričan. »Danes pozabimo na vašo pregovorno skromnost, čas je, da se sliši o vaših dosežkih – o odličnosti turizma, vrhunski kulinariki, upravljanju naravnih vrednot, bogati kulturni dediščini in srčnosti ter gostoljubnosti ljudi v vaših krajih,« je nagovoril Prekmurce.

Ob tem je ugotovil, da so v zadnjih letih v Prekmurju skokovito povečali svoj znanstvenoraziskovalni potencial in razvojno postajajo eden najživahnejših delov države. »Vaša regija tako končno dobiva podobo in ugled, ki ji že od nekdaj pripadata,« je zapisal.

Slovenija je pisana sestavljanka raznolikosti – geografskih, zgodovinskih in človeških. Kar velja, pa je po Golobovih besedah to, da smo povezani z istimi cilji, da gradimo državo, ki bo vedno lahko ponosna na svojo preteklost, hkrati pa polna upanja za prihodnost. Državo, v kateri bodo zagotovljeni mir, varnost in blaginja.

Predsednica države Nataša Pirc Musar je čestitko ob prazniku objavila na omrežju X, kjer je navedla, da je bila zaokrožitev nacionalnega ozemlja Prekmurja eden najpomembnejših korakov na poti k združitvi slovenskega naroda in osamosvojitvi.