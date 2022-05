Golob testiral vse svoje poslance

V nadaljevanju preberite:

Gallupov test so opravili med drugim tudi vsi poslanci Gibanja Svoboda. Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je prepričana, da je s takšno analizo vrednot mogoče vzpodbujati pozitivne strani posameznikov in preprečevati tudi konflikte v skupini. Niso pa Gallupovega testa opravili kandidati za ministre. Robert Golob bo po Janezu Drnovšku, ki je v politiko prišel iz bančništva, sicer prvi predsednik vlade, ki svoje izkušnje in metode vodenja iz gospodarstva prenaša na politični parket.