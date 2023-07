Golobovi iščejo agencijo za merjenje utripa javnosti

V nadaljevanju preberite:

Več agencij, ki se ukvarjajo z javnomnenjskimi raziskavami, nam je potrdilo, da so prejele dopis Urada vlade za komuniciranje (Ukom), v katerem zbira informacije o cenah njihovih storitev. Podoben dopis, s katerim so preverjali trg, so – a takrat le trem izbranim izvajalcem – z Ukoma poslali že lani jeseni. Iskali so ponudbo za opravljanje do 13 raziskav javnega mnenja. V specifikacije storitve so eksplicitno navedli, da želijo, da izvajalec opravi telefonsko raziskavo.

Takrat so izvajalci javnomnenjskih anket Ukomu v neuradnih pogovorih z nami očitali, da merila za izbor ustrezajo Ninamedii. Tokrat ni tako, saj Ukom ne vztraja več pri taki imenovani CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interviewing) metodi, zato bo Ukom tokrat prejel več odzivov. Lani je namreč zaradi tega ponudbo oddala le Ninamedia. Valicon, ki meritve opravlja le po spletu, in Mediana, ki ankete opravlja kombinirano po spletu in telefonu, pa je nista poslala.