Golobovo zaslišanje že določeno, a bo preklicano

Aleš Rezar, predsednik parlamentarne preiskovalne komisije iz vrst Gibanja Svobode, ki se ukvarja z domnevnim nedopustnim vmešavanjem v delo policije in drugih pristojnih organov, je napovedal, da se po zadnjih petkovih zaslišanjih zaposlenih – tudi nekdanjega direktorja urada za preprečevanje pranja denarja in člana SDS Damjana Žuglja – še krepijo sumi, da se je ta organ pod prejšnjo vlado spremenil v nekakšno tajno politično policijo. Usmerjal pa naj bi ga vrh politike oziroma SDS.

»Kot predsednik komisije bom v nadaljevanju razčiščeval vlogo takratnega premiera Janeza Janše, sekretarja za nacionalno varnost Žana Mahniča, notranjega ministra Aleša Hojsa in šefa Fursa Ivana Simiča,« je dejal Rezar, ki se sprašuje, ali niso kar iz SDS pošiljali na urad za preprečevanje pranja denarja kratkih anonimk, ki so jih nato zlorabili kot podlago za brskanje.

Rezar je po eni strani zagret za preiskavo o nedopustnem ravnanju SDS in ne vidi več potrebe za preiskavo v zvezi z očitki nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar in nekdanjega šefa Policije Boštjana Lindava o nedopustnem vmešavanju vrha Gibanja Svobode v delo policije. Poudaril je, da do zdaj ni zaznal nobenega vplivanja. »Prioriteta je sum zlorabe urada za preprečevanje pranja denarja,« je dejal Rezar, ki pa se je izmikal vprašanjem, kdaj naj bi nadaljevali to zadevo.

Po pričanju Bobnarjeve, Lindava ter šefa Sove in šefa NPU bi morali zaslišati tudi predsednika vlade Roberta Goloba. Rezar je datum njegovega prihoda sicer že uskladil in potrdil ter po naših informacijah rezerviral dvorano za 3. in 4. julij, a bo – kot je sam dejal – to zdaj preklical. V kabinetu predsednika vlade na naše vprašanje, ali so Rezarju res prenesli Golobovo sporočilo, da ne želi biti zaslišan, (še) niso odgovorili.

Zadevo preverja tudi tožilstvo, postopek pred KPK pa čaka na njihovo zeleno luč.