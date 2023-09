Golobu bodo izpod zadnje plati izmaknili ministrstvo in policijo

Tudi Gibanje Svoboda se ni moglo upreti skušnjavi, da si politično podredi in nadzoruje policijo. Vsi, ki so volili to stranko, so pričakovali, da se bodo temu izognili, a se niso. »Politično ceno za to, sodeč po javnomnenjskih ratingih, že plačujejo. Notranji minister in direktor policije več kot očitno nista sposobna obvladati ministrstva in policije,« ugotavljav tokratnem podkastu o politiki.

»Tako se na površje spet vračajo kadri, ki so bili popularni v času Janševe vlade in so zvesto sledili njeni politiki. Posledica tega pa bo, da bodo Gibanju Svoboda izpod zadnje plati izmaknili tako ministrstvo kot policijo,« pravi.

Kaj je vzrok za, kot pravi Drago Kos, slabe kadrovske odločitve na vrhu ministrstva za notranje zadeve, ki ga vodi Boštjan Poklukar, in policije pod vodstvom generalnega direktorja Senada Jušića? Možno je oboje, tako želja po vplivu na konkretne policijske preiskave kot tudi, da gre za splet osebnih zamer, ki so ministrstvo in policijo pripeljale v razmere, ki smo jim priča zdaj.

Prisilni odhod nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar in neimenovanje njenega kandidata za generalnega direktorja policije Boštjana Lindava sta bila prvi trk z realnostjo vseh tistih, ki so volili Gibanje Svoboda in pričakovali, da bo stranka drugačna. »Sledil je šok, saj so na funkciji postavili človeka, ki jima po strokovnosti in pokončnosti ne sežeta niti do kolen,« v tokratnem Delovem podkastu Moč politike pravi Drago Kos.

Njegova sestra Marta Kos je bila kandidatka največje vladajoče stranke za predsednico države, a je od kandidature odstopila, nato je izstopila tudi iz stranke. »Jasno je, da se ni umaknila po svoji volji, in tisto jo je takrat zelo prizadelo. Mene je prizadel predvsem način, kako se je to doseglo. Menim pa, da je v bistvu to zelo dobro za njo, saj ne sodi v to močvirje slovenske politike. In če ne bi odšla tedaj, pa bi doslej odstopila – ne glede na funkcijo v politiki, ki bi jo imela, če ne bi postala predsednica republike – vsaj petkrat.«

Kljub kritičnosti do Golobove vlade Kos poudarja, da je ta brez dvoma precej boljša od Janševe. »Če ne drugega, zato, ker spoštuje človekove pravice.«

V podkastu med drugim razkrije, da so mu ponujali vodenje dveh strank, tudi LDS, sicer že v času, ko je bila v zatonu, a ga vstop v aktivno politiko ni nikoli zanimal. »Med vodenjem protikorupcijske komisije sem slovenske politike kar dobro spoznal. Nekatere, zlasti v tistih romantičnih časih po osamosvojitvi, kot sta bila pokojna Janez Drnovšek ali Miran Potrč, tudi globoko osebno spoštujem.«

V podkastu pove tudi, da ga zanima vodenje Nogometne zveze Slovenije. Volitve bodo prihodnje leto, ugotavlja, da je NZS vse manj urejena organizacija in vse bolj sama sebi namen. V nogometu se dogajajo tudi stvari, ki se ne bi smele, pravi, in NZS bi se dalo bolje voditi, v slovenskem nogometu pa tudi več narediti. Kandidatura za predsednika NZS je po njegovih besedah realna možnost.

Z Dragom Kosom smo govorili še o delovanju Komisije za preprečevanje korupcije pod vodstvom Roberta Šumija, o korupciji v Sloveniji pa o tem, kaj se je zgodilo z ovadbami, ki jih je kot najet zunanji sodelavec spisal po pregledu kreditnih map NLB. Podkast bomo objavili v nedeljo ob 19. uri na Delo.si.