Gorenjska avtocesta zaradi prometne nesreče zaprta

Zaradi prometne nesreče je zaprta gorenjska avtocesta med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani. Nastaja zastoj, za osebna vozila je obvoz možen po regionalni cesti med priključkoma Brnik in Vodice. Na prometnoinformacijskem centru voznike opozarjajo, naj vzpostavijo reševalni pas.

Torovo II, vrtljiva kamera FOTO: Dars/posnetek zaslona

Zastoji so sicer tudi na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, na primorski avtocesti med Nanosom in Gabrkom proti Kopru ter na dolenjski avtocesti med Ljubljano in Grosupljem proti Novemu mestu. Zastoji nastajajo tudi na cesti Ljubljana–Medvode v obe smeri.