Goriški podjetniki za večjo vključitev v projekt EPK

V nadaljevanju preberite:

»Vsekakor pričakujemo bolj intenzivno vključevanje gospodarstva,« pravi Nevenka Volk Rožič, direktorica Severnoprimorske gospodarske zbornice Nova Gorica. Obe Gorici sta namreč nosilki naziva Evropska prestolnica kulture 2025, kar prinaša nove priložnosti promocije in gospodarskega razvoja. Volk Rožičeva meni, da se projekt za zdaj prepočasi premika in da je zgrešeno, če se na sodelovanje z gospodarstvom gleda zgolj kot na odnos s sponzorji. Podobno so menili podjetniki z obeh strani meje, ki so se v Novi Gorici pred dnevi udeležili Italijansko-slovenskega foruma.

»EPK ni le enoletni okrepljeni kulturni program, je mnogo več,« je prepričan Jurij Giacomelli, predsednik Italijansko-slovenskega foruma. Kot je dodal, pri tem ne gre toliko za kritiko ekipi EPK, temveč širše, saj to tudi ni zgolj projekt dveh občin, pač pa v prvi vrsti države Slovenije, ki bi morala poskrbeti za ustrezno ambiciozno vizijo in izvedbo.

Joško Sirk, lastnik restavracije La Subida iz zamejskega Krmina, je poudaril, da povabilo podjetnikom, naj predstavijo svoj projekt, ni dovolj, pač pa bi morali biti jasno opredeljeni programski okvirji in cilji upravljavcev EPK. Chiara Canzoneri, predsednica sekcije hotelirjev in sekcije mladih v okviru goriške gospodarske zbornice, pogreša informacijo o trajnejših učinkih projekta, na podlagi katerih bi morebiti hotelirji in gostinci lahko načrtovali povečevanje svojih kapacitet.