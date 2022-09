Gradaščica in Poljanska Sora že poplavljata, opozorilo pred novimi nalivi

Hidrološka služba Agencije za okolje (Arso) je za danes ponoči predvidela razlivanje hudournikov in poplavljanje meteornih ter zalednih voda. »Do jutra lahko ob predvidenih padavinah predvsem na območju zgornjega Posočja, Idrijskega, Cerkljanskega, Pohograjskega in Škofjeloškega hribovja, poplavijo hudourniki in manjši vodotoki,« so sporočili.

Napovedi se delno uresničujejo. V zadnjih urah sta namreč zgornjem toku močno narasli in pričeli poplavljati Gradaščica ter Poljanska Sora. Hidrološka služba nadaljuje, da bodo padavine na tem območju vztrajale, tako da se bodo poplavljene površine še povečale oziorma se bodo zjutraj in dopoldan širile dolvodno.

Dež bo vztrajal Agencija za okolje opozarja, da so za danes, predvsem v zahodni, osrednji in južni Sloveniji še vedno možni dolgotrajni krajevni nalivi. Predvsem na Primorskem so možne tudi močnejše nevihte.

»V zadnji uri je po prehodnem upadanju ponovno močno narasla reka Gradaščica in pričela poplavljati v zgornjem toku v okolici Polhovega Gradca. V naslednjih urah se bo visokovodni val pomikal dolvodno, nadaljnje naraščanje pa se bo upočasnilo. Močno je narasla tudi Poljanska Sora, ki se trenutno razliva v zgornjem toku. Razlivanje in poplavljanje hudourniških vodotokov, zalednih in meteornih voda bo zjutraj in dopoldne zelo verjetno v porečjih Idrijce, Sore, Gradaščice in na širšem območju Ljubljane,« opozarjajo.

S tem se končujejo izredno nizki vodostaji rek, ki so vztrajali skozi celotno poletje. Srednji avgustovski pretok na Dravi, Savi, Ljubljanici, Soči, Vipavi in Idrijci je bil najmanjši od leta 1991 dalje. »Na Ljubljanici in v spodnjem toku Save so bili to tudi najmanjši srednji mesečni pretoki v zgodovini meritev, upoštevaje vse mesece v letu,« še poudarjajo pri hidrološki službi Arso.