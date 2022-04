Hepatitis neznanega izvora se širi med otroki

Velika Britanija je 5. aprila poročala o naraščanju števila primerov akutnega hepatitisa neznanega izvora na Škotskem, med prej zdravimi otroki, mlajšimi od 10 let. 12. aprila je bilo v Angliji, Walesu in na Severnem Irskem zabeležnih še 61 dodatnih primerov med 2 in 5 let starimi otroki. 14. aprila so iz Škotske sporočali, da sta bila od 13 primerov dva para epidemiološko povezana. Trije do teh 13 primerov so bili pozitivni na okužbo s SARS-CoV-2, pet je bilo negativnih, dva otroka pa sta imela okužbo v zadnjih treh mesecih. Enajst od teh 13 primerov je imelo rezultate za testiranje na adenovirus, pet pa je bilo pozitivnih.

Poleg tega je zvezna država Alabama v ZDA poročala o devetih primerih akutnega hepatitisa med otroki, starimi od 1 do 6 let, ki so bili prav tako pozitivni tudi na adenovirus.

Okuženi v Veliki Britaniji so imeli povišane ravni jetrnih encimov in zlatenico. V nekaterih primerih so oboleli poročali o gastrointestinalnih simptomih, vključno z bolečinami v trebuhu, imeli so drisko in so bruhali. Večina jih ni imela vročine.

Nekateri primeri so bili tako hudi, da so morali biti bolniki premeščeni v bolnišnice, šestim otrokom pa so morali jetra tudi presaditi. Laboratorijske preiskave so v vseh primerih izključile virusne hepatitise tipov A, B, C, D in E.

Britanski zdravstveni organi so zato preverili povezavo z običajnimi virusi ali drugimi možnimi vzroki.

Začetne hipoteze raziskovalcev glede etiološkega izvora zgoraj omenjenih primerov so bile osredotočene na povzročitelja okužbe ali možno izpostavljenost strupenim snovem. Povezave s cepivom proti covidu niso ugotovili, informacije, zbrane z vprašalniki glede hrane, pijače in osebnih navadah, pa niso pokazale nobene skupne izpostavljenosti.

Toksikološke preiskave so še v teku in v Evropskem centru za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) skrbno spremljajo dogajanje.

Smrtnih primerov doslej še ni bilo, Svetovna zdravstvena organizacija pa pričakuje, da bodo tovrstni primeri v prihodnjih dneh krepko narasli.

Nacionalni inštitut za javno zdravje smo vprašali, ali spremljajo opisan pojav akutnega hepatitisa neznanega izvora: Imamo že kakšen primer, so pediatri obveščeni, naj bodo pozorni? Odgovore še čakamo.

Direktorica za področje kliničnih in novih okužb pri britanski agenciji za zdravstveno varnost Meera Chand je dejala, da običajni higienski ukrepi, kot je umivanje rok, pomagajo zmanjšati širjenje številnih okužb, ki jih trenutno preiskujejo. Starše in skrbnike je pozvala, naj bodo pozorni na znake hepatitisa in se v primeru zaskrbljenosti nemudoma obrnejo na osebnega zdravnika.