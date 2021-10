Hibridni park, ki pomlajuje stari Koper

Hibridni park na Muzejskem trgu v Kopru Foto Boris Šuligoj

Park v treh delih

Nekatera drevesa so posajena v velika okrogla korita, na katerih bo mogoče posedati.

Župan pred referendumom napoveduje še več parkov

Končno prenovljen Muzejski trg v Kopru. Foto Boris Šuligoj

Koprčani komaj čakajo novi mestni park na Muzejskem trgu, ki ga končujejo te dni in bo povsem nared čez približno deset dni. Ko so pred nekaj leti zastavili gradnjo podzemne garaže Belvedere, meščani nikakor niso privolili v to, da bi nad garažno hišo nastala preprosta ploščad. Želeli so park in ga dobili.»Tako je nastal ta ozelenjeni in odprti javni prostor, ki bo namenjen prebivalcem in obiskovalcem različnih starostnih in interesnih skupin. V resnici je hibrid med trgom in parkom. Čeprav sem po navadi kritičen do izdelkov, ki nastajajo iz naših projektov, pa sem s tem, kar bodo delavci gradbenega podjetja CGP Novo mesto dokončali čez dober teden dni, zadovoljen,« nam je včeraj povedal arhitektiz studia marasovic arhitekti.Pred začetkom gradnje vkopane garaže Belvedere so projekti predvidevali celo njeno nadzidavo s poslovnimi prostori, ali pa zgolj ureditev navadne ploščadi. Vendar so se temu sosedje uprli. Seveda je morala mestna občina poleg 6,6 milijona evrov stroškov za garažo zdaj dodati še 2,2, milijona evrov za park, vendar je zdaj podoba tega dela mesta kot dan in noč.Po besedah Igorja Marasoviča so zasadili 54 listopadnih dreves, javorjev in koprivovcev. »Ker se je novi trg izkazal za nesorazmerno veliko površino v primerjavi z ostalimi trgi in parki, smo ga razdelili na tri med seboj nekoliko ločene dele. Večjo ravnino na osrednji ploščadi bo v tržnem tlaku prekinil vodomet iz talnih šob. Poleg vodometa bodo s treh sten vhodnih paviljonov dodali še padajoče slapove. Voda bo poleti hladila mimoidoče, hkrati bo njeno pretakanje ustvarilo zvočno kuliso, ki bo preglasila hrup iz bližnjega pristanišča in sosednje koprske severne obvoznice,« je povedal arhitekt.Preostala dva dela površine nad garažo pa so privzdignili za dve stopnici in tako pridobili prostor za dovolj debelo plast prsti. Vsa drevesa so na poseben način (s posebno jekleno mrežo) zasidrali, da jih neurja ne bi prevrnila. Izbrali pa so takšna drevesa, da ne bodo zrasla več kot sedem metrov visoko in jim za koreninski sistem zadostuje dober meter prsti. Drevje je pomagal izbrati krajinski arhitekt. Nekatera drevesa so posajena v velika okrogla korita, na katerih bo mogoče posedati.Trg je večinoma tlakovan s sivimi tlakovci iz peščenjaka in obrobljen z belimi bordurami iz kraškega apnenca. Vsi elementi urbane opreme (klopi, stopnice, nosilci za ležalnike) so iz brušenega belega betona. Klopi in večji ležalniki za igro, posedanje in ležanje so obloženi s sibirskim macesnom. Parkovne površine so prekrili z belim peskom, ki so ga povezali s poliuretanskim lepilom. Tako skozenj do korenin pronica voda, pesek pa je dovolj kompakten, da ga ni mogoče raznašati. Poleg dreves so posadili tudi 2000 grmovnic.Po besedah koprskega županabodo park (ki bi mu radi še našli novo ime) uradno odprli šele spomladi, ko bo bolj zelen. Do tedaj pa bodo še povečali, ozelenili in opremili tudi obmorski urbani park med Žusterno in Badaševico, ki je bil letos veliko presenečenje in magnet za kopalce v Kopru. V njem bodo zasadili še več dreves, zgradili tribune in uredili še en zaliv s prodnatim dostopom do morja ter skozi zelenico speljali pešpot. Koper se je tudi po zaslugi tega kopališča letos lahko hvalil s turističnim rekordom.