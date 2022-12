Hitovi igralniški delavci spet stavkajo

»Stavka se je začela,« je včeraj popoldne oznanil Erik Krašna, predsednik sindikata igralniških delavcev Slovenije (SIDS) v Hitu. To je že druga stavka v največji slovenski igralniški družbi v treh mesecih. Druga dva Hitova sindikata se borita za izplačilo božičnice.

Novogoriški Hit posluje na ravni predkoronskega leta 2019 in za letos ter prihodnje leto napoveduje dobiček, kljub temu pa se med zaposlenimi kopiči nezadovoljstvo. V Hitovih sindikatih so prepričani, da bi morali biti za dobre rezultate poplačani tudi delavci. V sindikatu SIDS, ki združuje igralniške delavce, se že dlje časa borijo za dvig osnovnih plač, uskladitev dodatkov in nasprotujejo sistemu napredovanj. Potem ko so stavkali dva konca tedna v septembru in oktobru, so se za protestno prekinitev dela odločili tudi včeraj. S stavko pa nameravajo nadaljevati do nedelje in nato vse konce tedna do uresničitev njihovih zahtev.

»Dogovora ni bilo. Uprava se niti za milimeter ni približala našim zahtevam, celo poostrila je svojo ponudbo pod pogojem, da se odpovemo možnosti stavke do sprejetja nove kolektivne pogodbe,« je ob začetku stavke v igralnici Aurora v Kobaridu pojasnil sindikalni predstavnik Erik Krašna. Stavko so napovedali tudi v novogoriških igralnicah Perla in Park, Casinò Drive-in ter v Koroni v Kranjski Gori.

V Hitovem sindikatu GIT, v katerega so vključeni zaposleni v gostinstvu in strokovnih službah, so prav tako sprejeli sklep o stavki za 19. december, vendar pričakujejo še odgovor uprave glede izplačila božičnice. »Mi se od stavke trenutno distanciramo in si prizadevamo za dobro božičnico,« pa je povedal Tomaž Vidrih, predsednik Hitovega sindikata Vrba KNSS-Neodvisnost.

V Hitovi upravi, ki jo vodi Tomaž Repinc, so povedali, da so se v okviru stavkovnega dogovora, ki so ga sprejeli s sindikatom SIDS oktobra, dogovorili za povišanje stroškov dela za dva milijona evrov letno, nove stavkovne zahteve pa bi predstavljale še dodatnih pet milijonov evrov letnih stroškov. Glede na to, da gre po njihovem za iste stavkovne zahteve, ki so že bile predmet prve stavke, jih uprava opredeljuje kot neodgovorne in neutemeljene.