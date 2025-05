Holcim izigral občino, ogroziti utegne tudi 9-milijonsko investicijo v Trbovlje

V nadaljevanju preberite:

Na netransparentnost prodaje je občina Trbovlje sicer začela opozarjati že februarja letos, ko je na podlagi zaskrbljujočih govoric o prodaji sklicala sestanek s predstavniki civilne družbe in z vodstvom podjetja Holcim. Direktor podjetja Pavel Marđonović jim je informacijo o prodaji potrdil in napovedal, da bodo ponudili možnost oddaje ponudb za nakup zainteresiranim gospodarstvenikom iz Zasavja oziroma širše in da bo občina o nadaljnjih korakih obveščena, poudarjajo na občini, ki pa vse do konca aprila ni prejela nikakršnih informacij. »Tik pred prvomajskimi prazniki pa smo prejeli ponudbo za odkup, ki se je iztekla 10. maja 2025 in bila za občino neizvedljiva, obenem pa je bilo več določb kupoprodajne pogodbe po mnenju več pravnikov nezakonitih,« navajajo.

Toda občina predkupne pravice zaradi ponudbe v višini nekaj milijonov evrov in zaradi kratkih zakonskih rokov za uveljavljanje le-te, enostavno ni bila sposobna uveljavljati, ne da bi ogrozila lastne finančne stabilnosti. Obenem pa v tako kratkem roku plačila, kot ga je predvidela družba Holcim kot prodajalec, niti ne bi mogli prejeti ponudb in odobritev dolžniških virov financiranja s strani bank ter končnega soglasja Ministrstva za finance, opozarjajo v Trbovljah.