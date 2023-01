Hrastniška občina z mobilno aplikacijo SiON za lažje obveščanje občanov

Občina Hrastnik je razvila mobilno aplikacijo SiON, ki je namenjena vsem občanom ter ponuja izboljšano, lažje in hitrejše obveščanje o dogajanju v Hrastniku. Na pametni telefon uporabnikov prinaša uporabne vsebine, kot je denimo hiter dostop do občinskih in z občino povezanih kontaktov, ki jih občani redno ali občasno potrebujejo.

Prav tako aplikacija uporabnikom prinaša novice in druge aktualne objave, kot so potisna obvestila o zaporah cest, pitni vodi, lokalnem utripu, informacije o prireditvah in dogodkih, turistične znamenitosti in informacije o občinskih, državnih in evropskih razpisih ter financiranju, je zapisano na spletnih straneh hrastniške občine.

Aplikacija SiON je preprosta za uporabo in omogoča tudi povratno komunikacijo med občani ter hrastniškim županom Markom Funklom in njegovimi sodelavci.