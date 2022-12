Hrvaška nad slovensko izjavo s svojo izjavo

Hrvaška se je po neuradnih informacijah odzvala na izjavo Slovenije glede veljavnosti arbitražne meje, ki bo priložena k zapisniku današnjega zasedanja notranjih ministrov EU glede vstopa južne sosede v schengen.

Kot v svoji izjavi pojasnjuje uradni Zagreb, je hrvaški sabor 25. julija 2015 soglasno sprejel sklep o umiku iz arbitražnega postopka zaradi materialnih kršitev arbitražnega sporazuma. Hrvaška ponavlja stališče, da je arbitražno razsodba iz leta 2017 ne zavezuje na noben način in da je ne bo izvršila.

Kopenska in morska meja Slovenija in Hrvaške po razlagah Zagreba še mora biti dokončno določena s sredstvi za mirno reševanje sporov skladno z mednarodnim pravom. Hrvaška je pripravljena na nadaljevanje dvostranskega dialoga s Slovenijo, da bi prišli do skupne rešitve, še dodajajo. Izjava naj ne bi bila povezana s siceršnjim sodelovanjem s Slovenijo in polno uporabo schengenske zakonodaje.

Slovenija v svoji izjavi izraža polno podporo pristopu Hrvaške v schengen, poudarja pa, da je kopenska in morska meja med državama dokončno določena z arbitražno razsodbo, ki je dokončna in zavezujoča. Slovenija je razsodbo izvršila v nacionalni zakonodaji.