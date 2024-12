V Škofji Loki stekla rekonstrukcija Hudičeve brvi, izgubljene v poplavah

Približno 16 mesecev po usodnem 3. in 4. avgustu, ko je Škofja Loka izgubila eno svojih znamenitosti, Hudičevo brv, ki je stoletja povezovala staro mesto in Puštal na drugi strani Poljanske Sore, je tamkajšnja občina objavila, da je v teku njena rekonstrukcija.

Končne podobe nove brvi še niso predstavili, znano pa je, da bo dvignjena za približno meter višje in da bo brv, ki je bila v celoti lesena, po novem podpirala kovinska podkonstrukcija na betonskih nosilcih.

Posnetek zrušenja brvi zaradi podivjane Poljanske Sore je avgusta sprožil veliko zanimanja.

Dvig brvi za približno meter nad koto stoletnih voda

»Ker jo je visoka voda odnesla, je bilo nujno razmisliti o določenih prilagoditvah. Tako smo morali pridobiti mnenje Direkcije republike Slovenije za vode in sodelovati z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, da bo nova brv karseda ohranila svojo podobo, hkrati pa jo potencialne nove visoke vode ne bodo ponovno odnesle,« so zapisali na občini.

FOTO: V. U.

Napovedujejo, da bodo novo brv, ki bo zaradi ustrezne nosilnosti imela jekleno konstrukcijo, skrito pod pohodno leseno površino brvi, dvignili za približno en meter nad koto stoletnih voda. Zaradi dviga brvi bo potrebno prilagoditi tudi navezavo na okoliški teren v Puštalu in na Fužinski ulici na škofjeloški strani. Dostop do brvi bo z obeh strani urejen po nadvišani asfaltni klančini.

Pogodbena vrednost z izvajalcem Kontimo inženiringom in partnerjem Mapri Proasfalt znaša 285.726 evrov, navajajo. Trenutno zaključujejo betonska dela, sanacijo oziroma utrjevanje in dviganje betonskih temeljev, predvidoma do konca leta bo sledilo asfaltiranje klančin za dostop, spomladi pa bo na vrsti še postavitev nove lesene brvi s kovinsko podkonstrukcijo.

Zadnji trenutki stare Hudičeve brvi v Škofji Loki, preden jo je odnesla podivjana Poljanska Sora. FOTO: Nejc Svoljšak

Do pomladi bo med domačini še gotovo precej ugibanj, do kakšne podobe brvi bo privedla končna rekonstrukcija.

Nejc Svoljšak, domačin iz ene izmed najbližjih hiš pri brvi na puštalski strani, na fasadi katere so zaznamovani strašljivi nivoji poplav iz preteklosti, pravi, da je potomec tesarja, ki je bil angažiran že pri obnovi brvi po usodni poplavi leta 1926. Tedaj je bila stara brv v celoti izgubljena, a je njena podoba znana s fotografij.

Pove pa tudi, da je bil zadnji, ki je v času ujme še stal na brvi, preden se je zrušila. V zadnjih trenutkih se je zelo tresla, pove.

Ustvaril je tudi zadnje posnetke brvi iz neposredne bližine, tik preden jo je pogoltnila reka. Tokrat jih prvič objavljamo.

Kdaj je bila prvič postavljena, ni znano

FOTO: Nejc Svoljšak

Kdaj je bila brv prvič postavljena, ni znano, v pisnem viru pa je omenjena že leta 1639. Najstarejši znani pisni podatki o njenih popravilih segajo v leto 1874, ko so jo temeljito popravili.

Tedanjo brv je dokončno odnesla omenjena katastrofalna povodenj leta 1926, po stari podobi so jo postavili dve leti zatem.

Tudi kasneje je bila večkrat obnovljena, vendar vedno v stari podobi in je postala simbol Škofje Loke, je o njej zapisal danes pokojni osrednji poznavalec zgodovine Škofje Loke Franc Štukl.

Prihajajoča podoba brvi s kovinsko podkonstrukcijo, ki bo stala na betonskih temeljih, bo torej predstavljala prvi odmik od stare podobe te znamenitosti.

»Karkoli bo, to ne bo več Hudičeva brv,« pove drug domačin iz bližnje hiše, ki ga novi betonski nosilci, ki so se danes bleščali v poznojesenskem soncu, ne prepričajo najbolj.