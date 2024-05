Meddržavno sodišče je Izraelu ukazalo, naj takoj zaustavi ofenzivo na Rafo

Odločitev Meddržavnega sodišča (ICJ) je že druga tektonska odločitev mednarodnih sodišč ta teden. V ponedeljek je namreč glavni tožilec Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) Karim Khan panel sodnikov – to je le formalnost – zaprosil, naj izdajo zaporni nalog za predsednika izraelska vlade Benjamina Netanjahuja in obrambnega ministra Joava Galanta ter tri voditelje Hamasa. Ob tem so tri evropske države (Norveška, Irska in Španija) ta teden napovedale priznanje palestinske državnosti 28. maja. Izrael je stisnjen v kot. Natančneje: Izrael se je stisnil v kot.

»Sodišče meni, da mora Izrael v skladu z obveznostmi v okviru konvencije o genocidu nemudoma zaustaviti svojo vojaško ofenzivo in vse ostale aktivnosti v Rafi, ki bi lahko prizadele Palestince in ustvarile razmere za fizično uničenje, v celoti ali delno,« je prelomno odločitev sporočil predsednik Meddržavnega sodišča Navaf Salam, ki je pred tem dejal, da so razmere na območju Gaze grozljive, izraelski »evakuacijski prijemi« pa niso bili primerni.

Iz Rafe je po podatkih Združenih narodov v zadnjih devetnajstih dneh, kolikor jih je minilo od začetka izraelske (ne le) kopenske ofenzive do zasedbe palestinskega dela mejnega prehoda z Egiptom, kar je skoraj v celoti zaustavilo dostavo humanitarne pomoči stradajočim in izčrpanim prebivalcem palestinske enklave, zbežalo že milijon ljudi. Večina se je pred novim valom izraelskim bomb in raket zatekla v popolnoma porušeni mesti Han Juni in Deir el Balah, del pa na obalno območje Al Mavasi, kjer ljudje na begu nimajo na voljo ne hrane, ne pitne vode, ne elektrike, ne sanitarij. Obenem pa izraelska vojska še naprej bombardira cilje vzdolž tako rekoč celotnega območja Gaze.

Izrael svoje obleganje Rafe sicer brani z argumentom, da je kopenska ofenziva na mesto ob egiptovski meji, kamor se je v prvih mesecih izraelskih brutalnih napadov iz preostalih delov Gaze zateklo 1,3 milijona ljudi, nujna zaradi obračuna s Hamasom.

Absolutna groza

Meddržavno sodišče je še odločilo, da mora Izrael na območje Gaze dovoliti vstop komisiji (preiskovalnemu telesu), ki bo v imenu Združenih narodov preiskala obtožbe o genocidu (Južna Afrika je že pred meseci na Meddržavnem sodišču, ki deluje pod patronatom Združenih narodov, proti Izraelu vložila tožbo zaradi genocida, op.p.). Prav Južna Afrika je od sodišča zahtevala, naj ukaže zaustavitev izraelske kopenske ofenzive v Rafi in umik vseh izraelskih sil iz Gaze (o slednjem sodišče ni odločalo). Po tem, ko je sodišče marca od Izraela že zahtevalo nekaj podobnega, ta po mnenju sodnika in predsednika sodišča Navafa Salama »ni v celoti naslovil posledic spremenjenih razmer«. Sodišče je izraelske oblasti že januarja pozvalo, naj prepreči akte genocida, a tedaj – in tudi tokrat ne – ni pozvalo k takojšnji prekinitvi ognja na celotnem območju napadene palestinske enklave.

Meddržavno sodišče kot tako sicer ne more z ničimer in v ničemer zaustaviti delovanja Izraela, toda današnja odločitev je še eno – izjemno močno – sporočilo skrajno desnim izraelskim oblastem, da jih za množično pobijanje in rušenje na območju Gaze obsoja velik del svetovne javnosti in tudi vsa ključna mednarodna telesa. Pravna in politična.