Iluzija o zaščiti žvižgačev

Žvižgaštvo predstavlja dejanje razkritja informacij o kršitvah zakonodaje in predpisov, slabem upravljanju, zapravljanju javnih sredstev, zlorabi pooblastil ali povzročanju resne nevarnosti za zdravje in okolje ali varnost javnosti. Žvižgači s svojimi razkritji pogosto predstavljajo grožnjo vplivnim posameznikom, skupinam in institucijam, saj ogrožajo njihove privilegije, oblastniške interese in morebitne neupravičene finančne koristi, ki jim omogočajo izigravanje demokracije in premoč nad resnico. Razkrivajo lahko resne nepravilnosti, kot so korupcija, zloraba pooblastil in prikrivanje pomembnih informacij v javnem interesu.

Ko delavec naleti na skrb vzbujajoče informacije, ki nakazujejo, da njegova organizacija z neetičnim ravnanjem krši integriteto, lahko o tem poroča svojemu nadrejenemu. Vendar se pogosto zgodi, da se prijava ne nadaljuje z ustrezno preiskavo ali ukrepi. Namesto tega se začnejo vrste prikritih povračilnih ukrepov – težko dokazljivo trpinčenje na delovnem mestu. Povračilni ukrepi pogosto preprečijo, da bi informacijo o kršitvi podali zunanjim organom. So del širšega sistema zastraševanja in diskreditacije. Ti ukrepi lahko vključujejo izobčenje, nadlegovanje, grožnje, širjenje govoric, formalne opomine, napotitev k psihiatru, degradacije, prisilne premestitve, odpuščanje in celo uvrstitev na črno listo. Takšni ukrepi imajo pogosto resne osebne in profesionalne posledice.