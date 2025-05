Ta prehranska dopolnila lahko predstavljajo tveganje za potrošnike

Zdravstveni inšpektorat RS obvešča potrošnike o goljufivih praksah pri spletni prodaji prehranskih dopolnil blagovnih znamk CvetNarave in KonopljinCvet ter odsvetuje njihov nakup. Ta prehranska dopolnila tako lahko predstavljajo tveganje za zdravje potrošnikov, so danes sporočili iz inšpektorata.

Prehranska dopolnila blagovne znamke CvetNarave in KonopljinCvet in prehranska dopolnila drugih blagovnih znamk, ki so za slovenskega potrošnika v prodaji na spletnih straneh, ter posamezna prehranska dopolnila omenjenih blagovnih znamk na dodatnih spletnih straneh, denimo floraplus.si ali dobersan.si, ponujajo različna podjetja, registrirana na Slovaškem, so zapisali na inšpektoratu.

Dejavnosti ne prijavljajo pri pristojnem organu

Kot so pojasnili, ta podjetja ne prijavljajo svoje dejavnosti pri pristojnem organu, ker se želijo izogniti uradnemu nadzoru. Po pozivu pristojnih organov za registracijo se podjetje zapre in odpre novo, ki nadaljuje s svojo dejavnostjo. Ker se v teh podjetjih uradni nadzor ne izvaja, ni preverjena sledljivost, ki je eden izmed ključnih elementov varnosti prehranskih dopolnil, so poudarili.

Pri oglaševanju prehranskih dopolnil podjetja za namene pospeševanja prodaje uporabljajo tudi nedovoljene in zavajajoče zdravstvene trditve in trditve, ki se nanašajo na preprečevanje, zdravljenje in ozdravljenje raznih bolezni.

Odgovorna za spletno prodajo sta bratislavski podjetji Embro in Lymus, ki sta kljub zaprtju lahko na posameznih spletnih straneh pod splošnimi pogoji poslovanja še vedno navedeni, opozarja inšpektorat. Trenutno aktivno podjetje na spletu je Jomlu, tudi iz Bratislave.

Tvegane spletne strani

Zdravstveni inšpektorat je prodajo prehranskih dopolnil preko navedenih spletnih strani že uvrstil med tvegane spletne strani. V primerih prehranskih dopolnil Dobersan forte+ in Melatonin Forte+, ko so ugotovili tveganje že iz same predstavitve na spletni strani, so objavili sporočilo za potrošnike na spletni strani Nevarni in neskladni izdelki.

Zdravstveni inšpektorat svetuje potrošnikom, da redno spremljajo objave na njihovi spletni strani o tveganih spletnih straneh, saj se na tak način lahko izognejo ali preprečijo nakup prehranskih dopolnil neznanih ponudnikov oz. ponudnikov, ki jih zaradi goljufivih praks ni mogoče preveriti.