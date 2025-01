Inšpektorje vznejevoljila posebna enota

Sektor za prednostno odzivanje, nova enota inšpektorata za delo, deluje štiri mesece. Sektor spremlja predvsem težave, na katere opozarjajo mediji in civilna družba in ki potrebujejo urgenten odziv inšpektorja še isti dan. V novem organu je deset inšpektorjev. Po besedah glavne inšpektorice za delo Katje Čoh Kragolnik je namen nove enote tudi ta, da primere, v katerih inšpektorji odkrijejo grobe kršitve pravic delavcev, obravnavajo prednostno ter da ti primeri epilog dobijo čim hitreje.

Inšpektorat za delo je pred ustanovitvijo nove enote zaprosil za mnenje oba sindikata, ki delujeta na inšpektoratu. Roman Pečnik, predsednik Sindikata javnih uslužbencev Slovenije na inšpektoratu za delo (SIJUS IRSD), je v imenu sindikata prepričan, da za ustanovitev sektorja ni strokovne utemeljitve in da je ta premalo dodelana.

»Ustanovitev je v neskladju s številnimi določbami veljavnih predpisov. Vsi inšpektorji za delo smo zavezani in tudi smo prednostno obravnavali zadeve, ki jih določa 14. člen zakona o inšpekciji. V sindikatu nismo seznanjeni z morebitnimi drugimi prednostnimi nalogami, torej zunaj naštetih v 14. členu, ki bi bile v pristojnosti sektorja. Prav tako nismo seznanjeni niti z morebitno opredelitvijo delovnopravnih institutov, ki zahtevajo višjo raven kompetenc inšpektorja ter katerih obravnava je v pristojnosti sektorja. Zahtevnejše naloge, ki vključujejo obširna in specifična znanja ter kompetence, v večini primerov opravljajo inšpektorji, zaposleni na območnih enotah inšpektorata za delo,« pravi.

Sindikat: Le populistični ukrep

SIJUS IRSD je zmotil tudi način kadrovanja inšpektorjev, ki službujejo v sektorju. Iz mnenja, ki ga je sindikat posredoval vodstvu inšpektorata, je razvidno, da so tisti, ki službujejo v sektorju, napredovali v nazivih in plačilnih razredih, čeprav še naprej opravljajo isto delo, kot so na območnih enotah. Ostali inšpektorji na enotah, ki izpolnjujejo pogoje, napredovanj niso deležni.

V sindikatu so tudi izpostavili pomisleka, da po novi ureditvi vodje območnih enot ne bodo mogli odrejati dela inšpektorjem, ki delajo v sektorju, čeprav so ti fizično ostali na enoti. Če bodo ti primere, ki so jih do zdaj reševali na enoti, zaradi obveznosti v sektorju vrnili vodji enote, jih bo ta moral razdeliti drugim inšpektorjem. Posledici tega bi bili še večja obremenjenost zaposlenih na območnih enotah in morebitna ohromitev dela.

»Ustanovitev sektorja ni in ne bo pripomogla k večji učinkovitosti in strokovnosti organa niti k večjemu ugledu organa v javnosti. V sindikatu menimo, da gre le za populistični ukrep, ki bo laični javnosti dal lažni občutek večje angažiranosti inšpektorata pri odkrivanju in preprečevanju kršitev delavcem,« so še zapisali v mnenju. Zmotilo jih je tudi, da sindikatu in zaposlenim na inšpektoratu do danes niso bile predstavljene pristojnosti in naloge ter rezultati dela sektorja.

Frančišek Verk, predsednik sindikata državnih organov. FOTO: Tomi Lombar

Res najbolj izkušeni inšpektorji?

V Sindikatu državnih organov Slovenije (SDOS) so ob robu ustanovitve sektorja za prednostno odzivanje prav tako opozorili na kadrovsko zasedbo inšpektorata za delo. »Inšpektorat je kadrovsko okrnjen in temu primerno slabo učinkovit, kajti nobena od vladajočih političnih koalicij nima resnega namena, da bi zagotovila ustrezne materialne in kadrovske pogoje za spodobno in vsaj približno učinkovito delovanje inšpektorata. Če samo izpostavim inšpekcijo za nadzor delovnih razmerij, ne morem gojiti nekih velikih pričakovanj oziroma ustrezne učinkovitosti, saj približno 40 inšpektorjev, ki opravljajo neposredni nadzor na terenu, pomeni zelo malo, ko gre za več kot milijon delavcev in javnih uslužbencev, ki jim je država dolžna zagotoviti zakonitost in pravno varnost delovnih razmerij. Kaj veliko bolje tudi ni na drugih državnih inšpektoratih. Sedanje stanje očitno ustreza tako delodajalcem kot politični oblasti, zato se bojim, da lahko nastanejo spremembe le v primeru, ko bi sledila resna podpora krepitvi inšpektoratov in pravne države nasploh,« je povedal, predsednik sindikata, v katerem so sicer podprli ustanovitev sektorja.

Na inšpektorat za delo smo poslali vprašanja, povezana z ustanovitvijo sektorja za prednostno odzivanje. Po podatkih inšpektorata sektor obravnava približno 30 primerov – do zdaj so izdali 80 prekrškovnih ukrepov in 60 ureditvenih ukrepov. »Izpostavili bi, da so inšpektorji v tem obdobju izdali 21 odločb, s katerimi so prepovedali opravljanje dela delavcev ali delovnega procesa oziroma uporabo sredstev za delo do odprave nepravilnosti,« so nam odgovorili v službi za odnose z javnostmi inšpektorata.

Katja Čoh Kragolnik, glavna inšpektorica za delo.

Na predstavitvi nove enote je Čoh Kragolnikova poudarila, da so bili za delo v sektorju izbrani »izkušeni inšpektorji, ki so nadzore opravljali več let na različnih območnih enotah po Sloveniji, zdaj pa bogate izkušnje prenašajo v sektor. Njihova sposobnost hitre in premišljene akcije je ključna prednost za delovanje sektorja.« Zato smo vprašali, koliko izkušenj ali delovne dobe imajo v povprečju izbrani uslužbenci. Po podatkih inšpektorata je povprečna delovna doba inšpektorja v sektorju za prednostno odzivanje okoli pet let.

Mimogrede: po naših podatkih je sicer kar pet inšpektorjev, ki so zdaj razporejeni v sektor, na delovnem inšpektoratu zaposlenih manj kot tri leta. Poleg tega smo zasledili tudi, da v sektor za prednostno odzivanje z javnim razpisom celo na novo zaposlujejo inšpektorja. »Inšpektorji, ki so zasedli delovna mesta v sektorju, so bili izbrani na podlagi strokovnosti, izkušenosti in po določitvi vodstva, pri čemer se je upoštevalo njihovo dosedanje delo ter specifične kompetence, ki so potrebne za učinkovito delovanje v sektorju za prednostno odzivanje,« pa v smislu naših podatkov zatrjujejo na inšpektoratu za delo.

Ustanovitev sektorja po zagotovilih delovnega inšpektorata ne bo ohromila dela na območnih enotah, kot ugibajo v SIJUS IRSD. »Nekatere enote so se še dodatno okrepile z novimi inšpektorji, nekatere pa se bodo v kratkem, saj potekajo razpisi za nova delovna mesta,« je za Delo odgovorila Barbara Repovš, uradna predstavnica inšpektorata za delo.

Okoliščine ustanovitve sektorja za prednostno odzivanje so pod drobnogledom inšpektorata za javni sektor na ministrstvu za javno upravo, kjer je prijava v fazi predhodnega vsebinskega preverjanja, zato za zdaj več podatkov ne morejo posredovati.