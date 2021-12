Inšpektorji zaprli stojnice s hrano in pijačo na Pogačarjevem trgu

Finančni inšpektorji so danes zaprli štiri stojnice s hrano in pijačo na Pogačarjevem trgu v Ljubljani, poroča spletni novičarski portal N1.

Vlada je v petek z odlokom prepovedala prodajo hrane in pijače na stojnicah božičnih sejmov, a je podjetje ljubljanske mestne občine Ljubljanska parkirišča in tržnice (LPT) odlok zaobšlo z vključitvijo gostincev na Pogačarjevem trgu v sistem tržnične, ne pa sejemske prodaje.

Najemnike je že včeraj obiskalo več inšpektorjev, ki naj bi jih opozorili na kršitev odloka in napovedali, da se bodo danes vrnili. Napovedi so se uresničile, poroča N1.

»Pri nas so se zvrstili policija, tržna inšpekcija, inšpektorji Finančne uprave RS,« je za N1 povedal eden od najemnikov hišic David Šestič. Kot je pojasnil, so inšpektorji obiskali vse stojnice, jih opozorili, da kršijo odlok, in napovedali, da jim bodo danes, če bodo stojnice spet odprte, spisali globo.