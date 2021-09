Izolski Desus ne da Simonoviča

Sklepi FOTO: Suzana Kos

Predsednik stranke Ljubo Jasnič je glede prihodnosti optimističen. FOTO: Leon Vidic/Delo

Poslanecočitno (še) ostaja član upokojenske stranke. Izolski Desus je včeraj namreč na razširjeni seji izvršnega odbora Desusa po razpravi sprejel več sklepov, iz katerih je razbrati, da izstopa ne bo.Simonovič jih je sicer seznanil s pripravljenostjo za izstop, kar je tudi njegova pravica, vendar so njegovi lokalni strankarski kolegi presodili, da bi bilo to za stranko nesprejemljivo in tudi škodljivo.Predsednik Desusase je po naših informacijah v teh dneh srečal tako z vodjo poslanske skupinekot tudi s predsednikom sveta stranke, ki je pred dnevi zatrdil, da glasovanja o pozivu, naj poslanci Desusa odstopijo, ne bo dal na glasovanje. Po teh pogovorih je Jasnič optimističen glede prihodnosti.V četrtek se bodo sešli organi stranke – tako izvršni odbor kot svet stranke – in sprejeli sklepe glede prihodnje poti po klavzuri prejšnji petek. Svet se bo sešel v ljubljanski gostilni Livada, kjer se je tradicionalno sestajal vrh Desusa. Na ta način naj bi tudi simbolno odgovorili SAB, ki je prejšnji teden prav tam imela novinarsko konferenco, na kateri je sporočila, da se je njeni stranki pridružilo pet lokalnih odborov Desusa ter okoli 250 članov upokojenske stranke, in napovedala, da se eksodus iz upokojenske stranke s tem še ni končal.