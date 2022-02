Izolski svetniki zahtevajo pojasnila od države

Vojska in policija ne spadata na izolsko obalo, so bili enotni izolski občinski svetniki, ki so včeraj obravnavali informacijo, da naj bi država na območju nekdanje ladjedelnice načrtovala prostor za različne pomorske službe. Govora je bilo o potrebah vojske, policije, uprave za pomorstvo in različnih inšpektoratov. Danes se bosta na to temo sestala izolski župan Danilo Markočič in notranji minister Aleš Hojs.



Izolski občinski svetniki so se na predlog župana izrekli o sporočilu Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB), da bo območje nekdanje izolske ladjedelnice zaradi strateških interesov prenesla na državo in na tem območju poskrbela za nove vsebine. Te pa niso povezane s turizmom, ki so ga na teh zemljiščih, tik ob morju, že dlje časa načrtovali v Izoli.





42.000 kvadratnih metrov zemljišča tik ob obali obsega nekdanja izolska ladjedelnica

Župan je poudaril, da je za sklep DUTB in državne načrte za izolsko obalo izvedel iz medijev in da so ga zelo presenetili. Mnenje občinskih svetnikov pa mu bo olajšalo pogovore z notranjim ministrom, ki so predvideni za danes. Minister se bo po napovedih sicer sestal z istrskimi župani zaradi kadrovskih potreb policije – dogovorili naj bi se, da bodo težave s pomanjkanjem policistov reševali z zagotovitvijo stanovanj zanje. To bi storili tako, da bi občine določeno število stanovanj prenesle na državo. Markočič misli, da prenos zemljišča nekdanje ladjedelnice iz DUTB na državo ni nujno samo slaba novica. »Država ima možnost, da ugodi tudi lokalnim interesom in ne sledi le komercialni logiki,« je dejal.



»Morali bi se veliko bolj odločno odzvati in sklicati izredno sejo, da preprečimo prihod vojske in policije na to območje,« pa je menil Gašper Čehovin, predstavnik liste Mef in Izolani. Večina občinskih svetnikov je opozorila, da mora občina v zvezi z državnimi načrti pridobiti natančnejše informacije. Aleksej Skok (SD) je navedel, da je seveda proti vojaškim bazam ali odlagališču naplavljenih odpadkov, vendar bi lahko bile nekatere druge vsebine, ki bi jih zagovarjala država, povsem sprejemljive. »Manjši pomol s policijskima gumenjakoma verjetno ne bi bil tako moteč,« je dodal. Država pa bi lahko razmislila tudi o prenosu tega območja v občinsko lastništvo. V tem primeru bi se zavzeli tudi za to, da DUTB prenese na državo območje Argoline, ki je ob izolski marini. Za to območje namreč – v nasprotju z nekdanjo ladjedelnico – slovenska slaba banka še naprej išče kupca.