Izrael nadaljuje z napadi na območju Gaze

Izraelska vojska danes nadaljuje z zračnimi napadi na območje Gaze, ki naj bi bili usmerjeni proti skrajni palestinski skupini Islamski džihad. Potem ko je bil v petek v izraelskem napadu ubit visoki predstavnik te skupine, je bilo z območja Gaze na jug Izraela izstreljenih več raket.

Izraelska vojska je danes po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočila, da se pripravlja na »teden operacij proti palestinskim skrajnežem«. Dodali so, da se napadi na teroristične cilje danes nadaljujejo. Izraelska vojska je v petek na območju Gaze izvedla več zračnih napadov, pri tem pa ubila visokega predstavnika Islamskega džihada Tajserja al Džabarija. Po palestinskih navedbah je v teh napadih umrlo najmanj 11 ljudi, med njimi tudi petletna deklica, okoli 80 ljudi je bilo ranjenih.

Izraelske vojaške operacije se nadaljujejo tudi na Zahodnem bregu, kjer so davi aretirali 20 ljudi zaradi domnevnih povezav z Islamskim džihadom, poroča dpa.

V več krajih na jugu Izraela pa so danes zjutraj tulile sirene zaradi napada z območja Gaze, od koder je bilo od petka po navedbah izraelske vojske izstreljenih 190 raket. Večina naj bi padla na nenaseljena območja, ali pa jih je prestregel izraelski obrambni sistem.

FOTO: Menahem Kahana/AFP

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP gre za najbolj kritično stopnjevanje napetosti med Izraelom in silami na območju Gaze po 11-dnevnem nasilnem obračunu maja lani, ki je opustošil Gazo in prisilil številne ljudi, da so se zatekli v zaklonišča.

Na območju Gaze se je danes ustavilo običajno življenje, ulice so večinoma prazne in trgovine zaprte. Ker je Izrael pred štirimi dnevi zaprl ključni blagovni prehod, se je danes ustavila tudi edina elektrarna v Gazi. V obalnih izraelskih naseljih so oblasti pozvale prebivalce, naj bodo blizu zaklonišč, ki so jih med drugim odprli tudi v Tel Avivu.

Izraelski premier Jair Lapid je v petek v televizijskem nagovoru povedal, da »Izraela ne zanima širši konflikt v Gazi, a se mu tudi ne bo izogibal«.

Egipt, ki je tradicionalni posrednik med Izraelom in oboroženimi skupinami v Gazi, poskuša posredovati tudi tokrat in bi lahko danes gostil delegacijo Islamskega džihada, so za AFP povedali neimenovani egiptovski predstavniki na območju Gaze.

Skupina Islamski džihad je povezana s palestinskim gibanjem Hamas, ki nadzira območje Gaze, a pogosto deluje neodvisno. Tako Hamas kot Islamski džihad sta v številnih državah obravnavana kot teroristični organizaciji.

V ponedeljek je bil v izraelski protiteroristični operaciji na Zahodnem bregu aretiran vodja Islamskega džihada Basem Sadi, nakar so brigade al Kuds zagrozile s povračilnimi ukrepi. Po aretaciji je Izrael zaradi povečanja napetosti zaprl vse prehode v Gazo in dvignil pripravljenost. Oblasti naj bi po poročanju izraelskih medijev prejele konkreten namig glede morebitnega napada iz Gaze.