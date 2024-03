»V malomeščanski liberalni stranki ne vidimo več prihodnosti«

Koalicijsko stranko Levica, ki jo kot koordinatorica vodi Asta Vrečko, sicer ministrica za kulturo, je danes zapustilo 23 članov. Med njimi je pet članov, ki so konec februarja izstopili iz sveta, več članov ter nekdanja dolgoletna strokovna sodelavca Levice Anže Dolinar in Sašo Furlan. Slednje sicer ni presenečenje, saj sta oba nezaupnico nekdanjemu koordinatorju stranke Luki Mescu izrekla že lani, ko sta zapustila ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, ki ga vodi Mesec.

»Za skupinski izstop smo se odločile in odločili, ker v tej malomeščanski liberalni stranki ne vidimo več prihodnosti. Notranja kritika je v kali zatrta, potencial za notranje demokratične procese je propadel, socialistična izhodišča so utajena, naših imen, časa in življenj pa ne nameravamo več razprodajati za bankrotiran politični projekt,« so zapisali v odstopni izjavi.

Podpisniki izstopne izjave so: Nejc Kralj, Sara Svati Sharan, Anže Dolinar, Sašo Furlan, Lea Cafuta Maček, Primož Kolenc, Rene Koradin, Ana Dimic, Benko Andrej Pelicon, Aleš Kert, Andraž Levstek, Aljaž Curk, Arne Jakob Zakrajšek, Mihael Fajt, Zal Vukalić, Katarina Kralj Marinček, Maša Suša, Neja Šalamon, Zala Mavsar Bandelj, Jona Lara Šrajer Štravs, Marko Miočić, Nace Peric in Matej Poljak.

»Odhajamo, ker verjamemo v socialistično alternativo zunaj okvirov liberalne strankokracije: verjamemo v politiko onkraj diktature kapitala, političnih javnih pridig levo ali desno obarvane centristične elite in neoliberalnih zapovedi bruseljske tehnokracije,« so še dodali.

Levica prestopila na stran kapitala

V 17 strani dolgi izstopni izjavi so podali poglobljeno kritiko delovanja stranka, ki naj bi se zavzemala za demokratični socializem, vendar »demokratičnosti ni možno sprejeti niti znotraj same stranke«. Menijo, da je Levica danes bliže Socialnim demokratom kakor svojim lastnim idealom. »Ukrepi, ki jih zagovarjajo, in spremembe, ki jih dopuščajo, niso namenjene koristi delavskega razreda,« so presodili nekdanji člani, ki opozarjajo, da »stranka, ki se s protisocialnimi in protidelavskimi ukrepi bojuje na strani kapitala proti delavskemu razredu, ni socialistična stranka«.

Izkupiček članstva Levice v vladi so »oportunizem, neizpolnjene obljube in ponoven propad ekosocialističnega gibanja v Sloveniji«, menijo nekdanji člani. FOTO: Matej Družnik/Delo

Zlasti odkar je v vladi, se je po njihovem mnenju Levica »odmaknila od delavskega razreda in stopila v bran malomeščanov«, saj so odločitve, ki jih sprejemajo ministri Levice, »odkrito kolaboriranje z interesi kapitala«. Ostri so zlasti do pokojninske reforme, ki bo dvignila upokojitveno starost, Meščeva odločitev, da ne zviša minimalne plače in študentske urne postavke na dostojno raven, in neusklajevanje socialnih transferjev z rastjo življenjskih stroškov.

Najočitnejšo kapitulacijo Levice vidijo v ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki ga je vladna koalicija namesto s progresivnim prispevkom nadomestila z regresivnim in torej breme »prevalila na pleča najrevnejšega prebivalstva, ki ne plačuje dohodnine, premožne pa je dodatno razbremenila«. Vodstvu Levice očitajo še, da se ni zoperstavilo ogromnim vložkom v oboroževanje in vojsko. »Levica v vladi tiho podpira militarizacijo slovenske družbe, ki ji v javnosti tako srčno nasprotuje,« menijo nekdanji člani.

Kordiš vztraja v »moralno propadli« stranki

Izkupiček članstva Levice v vladi so »oportunizem, neizpolnjene obljube in ponoven propad ekosocialističnega gibanja v Sloveniji«. Menijo, da se je Levica odmaknila od delavstva in svojega lastnega članstva. »Z vstopom v liberalno vlado je Levica dokončno opustila kritiko obstoječega družbenega reda in se odločno premaknila v tabor poslušnih hlapcev kapitala,« stranka pa se, po njihovih besedah, aktivno bori proti lastnim načelom in programu in je moralno propadla.

Kljub očitnim željam vodstva stranke in poslanske skupine Levice pa med člani, ki so izstopili, ni poslanca Mihe Kordiša, ki je zaradi ostrih stališč in uspehov pri vodenju leve frakcije znotraj stranke že dlje časa trn v peti vodstva stranke.