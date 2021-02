Izvid brezplačen, za potrdilo do 28 evrov

Sprotno prilagajanje razmeram





Marija Magajne, državna sekretarka na ministrstvu za zdravje je včeraj dejala, da je hitrih testov za množično testiranje še dovolj in za zdaj dodatnih od podjetja Majbert Pharm niso naročali, jih pa bodo, če bo treba. Javni razpis za nakup dodatnih količin bodo objavili na začetku prihodnjega tedna.







Medtem pa je v javnosti vse več glasov proti obveznemu hitremu testiranju: nasprotuje mu Društvo Slovenska kmečka zveza, in sicer za kmete, ki prodajajo sadje in zelenjavo doma ali na tržnicah, in tudi za vse trgovce, učitelje, obrtnike in druge, za katere so nezanesljivi hitri testi pogosto veliko breme. Tudi na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije prejemajo vse več pozivov obrtnikov, podjetnikov in trgovcev, naj se odpravi testiranje zaposlenih, saj pri tem pričakujejo težave z organizacijo. Zadovoljni pa so, da je vlada sledila pozivu in v ponedeljek odpravila obvezno testiranje strank na novi koronavirus v posameznih dejavnostih.



Od danes bodo vse, ki jim bodo okužbo z novim koronavirusom potrdili s hitrim antigenskim testom, testirali še s testom PCR. Dodatne dobave hitrih testovMarija Magajne, državna sekretarka na ministrstvu za zdravje je včeraj dejala, da je hitrih testov za množično testiranje še dovolj in za zdaj dodatnih od podjetja Majbert Pharm niso naročali, jih pa bodo, če bo treba. Javni razpis za nakup dodatnih količin bodo objavili na začetku prihodnjega tedna. Iz ZD Škofja Loka so sporočili, da so včeraj od ministrstva dobili 1600 hitrih testov. Naročili so jih 2500. Količina bo zadostovala za testiranja prihodnji teden, pravijo. V ZD Postojna so zaprosili za 900 dodatnih testov.Medtem pa je v javnosti vse več glasov proti obveznemu hitremu testiranju: nasprotuje mu Društvo Slovenska kmečka zveza, in sicer za kmete, ki prodajajo sadje in zelenjavo doma ali na tržnicah, in tudi za vse trgovce, učitelje, obrtnike in druge, za katere so nezanesljivi hitri testi pogosto veliko breme. Tudi na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije prejemajo vse več pozivov obrtnikov, podjetnikov in trgovcev, naj se odpravi testiranje zaposlenih, saj pri tem pričakujejo težave z organizacijo. Zadovoljni pa so, da je vlada sledila pozivu in v ponedeljek odpravila obvezno testiranje strank na novi koronavirus v posameznih dejavnostih.Od danes bodo vse, ki jim bodo okužbo z novim koronavirusom potrdili s hitrim antigenskim testom, testirali še s testom PCR.

V prihodnjih dneh bodo številni državljani, ki so v pretekli polovici leta preboleli covid-19, v zvezi s tem potrebovali potrdilo, da jim ne bo treba na hitro testiranje. Nekateri osebni zdravniki bodo tak obrazec zaračunali, drugi ne, najenostavneje pa boste prebolelo okužbo dokazovali s pozitivnim izvidom PCR ali hitrega testa, pri čemer je od odvzema brisa poteklo najmanj 21 dni in največ šest mesecev.Pri zdravnikih so se že začeli oglašati prvi pacienti, ki želijo potrdilo o tem, da so preboleli covid-19. Enovitih navodil ministrstva za zdravje ali zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) včeraj še ni bilo, zato se je odločal vsak zdravstveni dom ali koncesionar drugače.Iz največjega zdravstvenega doma v državi, ljubljanskega, so odgovorili, da ima vsak pacient možnost, da si na spletnem portalu zVem izpiše svoj izvid brisa na covid-19, potrebuje le digitalno potrdilo: »Navedeno je uraden dokument in v teh primerih dodatnih potrdil pacient tudi ne potrebuje.« Sicer ima vsak osebni zdravnik vpogled v CRPP (Centralni register podatkov o pacientu), kjer je naveden tudi pozitivni izvid brisa. A če na podlagi tega izda potrdilo, je to samoplačniška storitev, so še pojasnili in dodali, da je skladno z veljavnim cenikom zanjo treba odšteti 15 evrov., državna sekretarka na ministrstvu za zdravje je na včerajšnji tiskovni konferenci vlade dejala , da je izdajanje omenjenih obrazcev storitev, ki je ZZZS ne krije in jo zelo verjetno zdravnik lahko tudi zaračuna. Kakšna bo na koncu praksa, bo znano v prihodnjih dneh, saj je na temo izdajanja potrdil včeraj ministrstvo organiziralo sestanek z vodstvi zavodov.Na terenu pa so se, ker so bili čez noč postavljeni pred dejstvo, prilagajali sproti – kot so vedeli in znali. Medtem ko so predvčerajšnjim nekateri zdravniki posameznikom odgovarjali, da omenjenega potrdila ne morejo izdati, ker do zdaj še niso nobenega in naj se obrnejo na Nacionalni inštitut za javno zdravje, je bilo včeraj že jasno, da bodo nekateri to storitev zaračunali, spet drugi pa so brez zapletov in brezplačno potrdilo poslali po pošti., direktorica postojnskega zdravstvenega doma, je povedala, da so potrdila začeli izdajati v četrtek in da bodo pripravili interni obrazec, s katerim bodo pospešili proces. Tak obrazec je bil včeraj objavljen tudi na spletni strani ministrstva.V Postojni razmišljajo tudi, da bi administratorka za njihove paciente, ki so preboleli covid-19, natisnila obrazec in ga vstavila v njihove zdravniške kartone, a to niti ne bo potrebno, glede na to, da do izvida, ki naj bi veljal kot dokazilo, lahko dostopa na precej preprost način vsak sam. Težave pa utegnejo imeti ljudje, ki ne uporabljajo računalnika.Tistim, ki bodo torej potrdilo vseeno potrebovali od zdravnika, pa ga v ZD Postojna ne bodo zaračunali, je zatrdila tamkajšnja direktorica.V ZD Maribor menijo, da je vsak pacient upravičen do brezplačnega izvida: »Če je bil pri nas narejen test na covid-19, lahko dobi pacient brezplačen izvid. Z izvidom gre lahko v službo. Če pa hoče potrdilo, s katerim bi šel naokoli, na primer prestopil mejo, stane izdaja potrdila 28 evrov,« je pojasnil direktor ZD MariborTudi koncesionarji ravnajo vsak drugače. »Nobenih navodil ni. Če pride pacient, pogledam v bazo podatkov. Izdaja potrdila stane 20 evrov, za potrebe tujine pa 25,« so nam povedali pri enem izmed koncesionarjev na Štajerskem.