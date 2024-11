Izvolitev Trumpa bi pomenila težavo tudi za Janšo

Levosredinski del slovenske politike upa, da bo izvoljena demokratska kandidatka Kamala Harris, na desnici navijajo za republikanca Donalda Trumpa, najbolj v SDS. Morebitna izvolitev Donalda Trumpa bi Janšo pahnila v politično nelagoden položaj zaradi podpore Ukrajini.

»Mislim, da nihče ni pripravljen na Trumpovo vrnitev,« je nedavno za Delo povedal Vojko Volk, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, pristojen za mednarodne zadeve. »Novi Trump bo veliko bolj nepredvidljiv, veliko bolj protievropski in predvsem nekdo, ki mu ne bo mar za nobeno drugo stvar, razen za interese ZDA. Na oblast ne bo prišel isti človek kot leta 2016. To bo Trump na steroidih,« je dodal državni sekretar, ki ne skriva simpatij do demokratske kandidatke.

»Slovenska politika je, gledano na splošno, pripravljena na oba možna scenarija razpleta ameriških predsedniških volitev. Vladajoči del politike je bolj pripravljen na Kamalo Harris, opozicija pa na Trumpa,« je ocenil politolog Tomaž Deželan z ljubljanske fakultete za družbene vede. Na področju ameriško-slovenskih odnosov od prejšnje vlade Janeza Janše vlada kontinuiteta v vsebini odnosov, to nadaljuje tudi vlada Roberta Goloba.

Da bi državi okrepili dvostransko sodelovanje in da bi Slovenija zabrisala sledi desetletja prijateljskih odnosov z Rusijo, katerih simbolična točka so številni obiski nekdanjega zunanjega ministra Karla Erjavca v Moskvi, sta leta 2020, ko je bil zunanji minister Anže Logar, predsednik vlade pa Janez Janša, vzpostavili strateški dialog. Aprila letos je bil v Sloveniji že četrti strateški dialog med državama, s poudarkom na krepitvi dvostranskih odnosov v gospodarstvu, znanosti in energetiki, kibernetski varnosti ter krepitvi skupnih prizadevanj v boju proti dezinformacijam.

Ravno te teme so bile osrednje na delovnem obisku predsednika vlade Roberta Goloba pri poslavljajočem se predsedniku ZDA Joeju Bidnu. »V ospredju je bilo nekaj, kar v bistvu podpirata obe politični opciji, tako v Sloveniji kot v ZDA. Gre za kontinuiteto odnosov. Energetika, vesolje in umetna inteligenca so področja, ki jih podpirata oba predsedniška kandidata v ZDA,« je poudaril Deželan.

Premier Golob se je v času obiska v ZDA poskušal sestati z obema predsedniškima kandidatoma, a mu to ni uspelo. Deželan je ocenil, da je »Trumpova izvolitev za Slovenijo zelo slaba«. Razlog je pogojenost slovenske industrije z nemško. »Trump namreč pregovorno sovraži nemško avtomobilsko industrijo. Upoštevajoč dejstvo, da je njegov podpornik Elon Musk zelo resen konkurent nemški avtomobilski industriji, je vsem jasno, kakšen odnos bo Trumpova administracija imela do nemške avtomobilske industrije. Po tej plati je Trumpova izvolitev nekaj, kar lahko neposredno udari slovensko gospodarstvo in slovenska podjetja, ki so dejavna v avtomobilski verigi.«

Morebitna izvolitev Donalda Trumpa bi lahko spravila v zadrego tudi prvaka opozicije Janšo, je ocenil Deželan. »Trumpovi zavezniki v Evropi, sploh Viktor Orbán, brezpogojno podpirajo Trumpovo napoved odtegnitve pomoči Ukrajini, Janša pa jo je do zdaj zagovarjal. V tem primeru bi se Janša znašel na čistini, v novem prostoru, ko bi moral, če bi hotel ostati Trumpov (in Orbánov) zaveznik, redefinirati svoj odnos do Ukrajine.«

Ob morebitni izvolitvi Donalda Trumpa sogovornik pričakuje velika vlaganja v jedrsko energijo. Znano je, da je glavni ameriški interes v Sloveniji, da podjetje Westinghouse gradi drugi blok jedrske elektrarne v Krškem. Za to si ameriška diplomacija prizadeva že desetletje in pol.