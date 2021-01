Slovenski premier Joeju Bidnu vendarle čestital ob zaprisegi

Predsednik vladeje včeraj prek družbenega omrežja twitter čestital predsedniku ZDA. Potem, ko je Janša požel nemalo kritik, ker je še pred koncem volilnih glasovnic v ZDA čestital, je po Bidnovi zaprisegi »za radovedne« zapisal: Predsednik vlade RS Janez Janša je danes novemu predsedniku ZDA Joeju Bidnu čestital ob zaprisegi na popolnoma enak način in s podobno vsebino kot leta 2005 z iste funkcije takratnemu predsedniku.«​Janša je ob tem pripisal, da sta bili Slovenija in ZDA zavezniki v NATO takrat in sta še danes.Slovenski premier je bil sicer eden redkih svetovnih politikov, ki je s čestitko novemu ameriškemu predsedniku čakal vse do inavguracije. Po kritikah ob nespametni in hitri čestitki Trumpu novembra lani je Janša dejal, da bo Bidnu čestital, ko bo zaprisegel, saj da so pred tem njegovo zmago potrdili »zgolj« mediji. Družbeno omrežje Twitter je v skladu s svojimi uporabniškimi pravili tedaj dodalo pripis k Janševem tvitu, v katerem je opozorilo, da uradni viri v času objave še niso razglasili zmagovalca.Janša je sicer že med predvolilno kampanjo nakazal svoje simpatije do Trumpa in neposredno (spet prek twitterja) podprl njegovo ponovno izvolitev, medtem ko je o Joeju Bidnu zapisal, da bi bil v primeru izvolitve »eden najšibkejših predsednikov ZDA v zgodovini«.Bidnu je za izvolitev čestital tudi slovenski predsednik, ki je včeraj ob inavguraciji objavil fotografijo, na kateri se rokuje z Bidnom, in zapisal: »Srečno, predsednik Biden.«