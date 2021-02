Janez Janša nad poslanci Desusa še ni obupal

V nadaljevanju preberite:

LMŠ je pozval k razjasnitvi statusa Desusa v parlamentu, saj stranka od 17. decembra ni več del vladajoče koalicije. Še vedno pa kot koalicijska stranka zaseda med drugim tudi mesto podpredsednika državnega zbora. Desus naj bi bil v prihodnje 'zmerna opozicija', je napovedal vodja njegove poslanske skupine. A opozicija nima pridevnika, ob tem opozarja vodja največje poslanske skupine Brane Golubović, poslanci Desusa pa da bodo sicer z dejanji oziroma glasovanji pokazali kam dejansko sodijo, ocenjuje.

poslanci Desusa zasedajo vodilne položaje v državnem zboru – podpredsedniškega in tudi predsedniška v odboru za finance in mandatno-volilni komisiji

evrov bruto znaša plača vodje poslancev Desusa

FOTO: Jure Eržen Špekulacije o usodi Janje Sluga

V državnem zboru ne potihnejo špekulacije o spremembi na vrhu poslanske skupine SMC, ki jo zdaj vodi Janja Sluga. Kot možno ime za zamenjavo se pojavlja njen namestnik Gregor Perič. Ta je prejšnji teden stranko že zastopal v oddaji nacionalne televizije Tarča, prav tako pa je predstavljal stališče poslanske skupine pred glasovanjem o konstruktivni nezaupnici zoper vlado Janeza Janše. Da za to ni posebnega razloga, je takrat sicer komentirala Sluga, ki je znana tudi po svoji kritičnosti do koalicije oziroma njenega prvaka Janeza Janše. Več koalicijskih sogovornikov je komentiralo, da je njena zamenjava le vprašanje časa. Dokončna odločitev o tem pa bi bila lahko sprejeta že prihodnji teden. Perič vprašanja, ali res prevzema vodenje poslanske skupine, ni komentiral.



Opozicija je lahko samo opozicija

Brane Golubović, vodja poslanske skupine LMŠ, je podpisal poziv za razjasnitev statusa Desusa v parlamentu. FOTO: Uroš Hočevar

Medtem ko po neuspeli zamenjavi vladev opoziciji izhod iz aktualnih političnih razmer vidijo predvsem v predčasnih volitvah, je največja opozicijska poslanska skupina LMŠ predsednika državnega zborapozvala k razjasnitvi statusa opozicije in koalicije, predvsem na račun poslanske skupine Desusa. Ta v državnem zboru namreč še vedno uživa koalicijski status – od razreza, ki ji pripada v delovnih telesih in njihovih vodij, pa do zastavljanja ustnih poslanskih vprašanj na sejah državnega zbora.»Ker je vodja poslanske skupinepovedal, da bo Desus 'zmerna opozicija', bom glede na ta podatek pripravil tabelo, iz katere bo razvidno, ali in kje so potrebni popravki pri funkcijah oziroma delovnih telesih,« je po včerajšnjem posvetu poslanskih skupin napovedal predsednik državnega zbora Igor Zorčič.Po obvestilu iz stranke, da so v opoziciji, je želel še potrditev poslanske skupine. Desus je, kot je znano, že 17. decembra izstopil iz koalicije Janeza Janše, čeprav se več poslancev s tem ni strinjalo.Če je Desus v opoziciji, poslanectorej ne more več opravljati funkcije podpredsednika državnega zbora, negotovi pa sta tudi vodilni mestiin, ki so ga iz stranke izključili, še vedno pa je član njene poslanske skupine. »Kar zadeva vodenja odbora za finance, je to po razdelitvi delovnih teles v marcu lani pripadlo SDS, a so se mu odpovedali meni v prid. Tako da se vsi v Desusu, ki pisarijo, da smo opozicijska stranka in s tem mislijo, da bodo meni škodili, motijo,« komentira Polnar, a hkrati priznava, da s SDS o nadaljevanju takšne razdelitve ni govoril.Od funkcij, ki jih poslanci v državnem zboru opravljajo, so sicer odvisne njihove plače.V skladu z zdajšnjim dogovorom o »zmerni opoziciji« naj bi poslanska skupina Desusa vsakič znova odločala, kako bo glasovala in ali bo pri tem enotna. Vsaj trije poslanci so izrazito naklonjeni vladi in bodo razen v »ideoloških« primerih najverjetneje podpirali vlado.Da stranka sporazuma o sodelovanju z vlado Janeza Janše ne bo podpisala, sicer zatrjuje prvak Desusa, a po naših informacijah Janša nad posebnimi sporazumi o sodelovanju s poslanci Desusa še ni obupal. Tako naj bi se s predstavniki poslanske skupine Desusa po naših informacijah sestal tudi včeraj.»Opozicija je opozicija, brez pridevnikov,« pa je ob tem status Desusa komentiral vodja poslanske skupine največje opozicijske stranke LMŠ, ki je tudi pozval k razjasnitvi statusa upokojenske stranke v državnem zboru.»Kakšen je njihov dejanski status, bodo poslanci Desusa pokazali s svojim dejanskim delom in glasovanji,« ocenjuje in nadaljuje, da je osnovna naloga opozicije, da pozorno spremlja delo vlade, opozarja na nepravilnosti in jih poskuša preprečiti ter predlaga vsebinske rešitve. »Če državo z demokratičnimi orodji braniš pred razgradnjo, to ne pomeni, da si ekstremna opozicija,« še poudarja vodja poslancev LMŠ in navaja, da to torej pomeni, da opravljaš nalogo opozicije, brez kakršnih koli pridevnikov.Če pa bo Desus tudi v opozicijski vlogi ohranil predsedniški mesti v dveh pomembnih delovnih telesih – odboru za finance in mandatno-volilni komisiji –, ki ji v opoziciji ne pripadata, ali pa položaj podpredsednika državnega zbora, hkrati pa tudi pri spornih potezah prikimaval koaliciji, po njegovem mnenju to ne bo nikakršna »zmerna opozicija«, ampak oportunizem, ki nima veliko skupnega z dejansko opozicijo.