Janez Janša prepričan, da lahko njegova vlada konča mandat

Čeprav so bili 80 odstotkov časa zaposleni z epidemijo, je vlada po besedah Janeza Janše poskušala uresničevati ključne naloge in cilje iz koalicijske pogodbe. FOTO: Jure Eržen/Delo



Nove špekulacije o prestopih iz Desusa in SMC

V SMC bodo pogovore še nadaljevali. FOTO: Leon Vidic/Delo

Zaradi osredotočanja na obvladovanje epidemije, ki je bila za vse večja preizkušnja, kot je kazalo na začetku, je ostalo neuresničeno marsikaj iz koalicijske pogodbe, je ob obletnici vlade povedal njen predsednikin napovedal, da se bodo poleg obvladovanja covida-19 zdaj še bolj posvetili debirokratizaciji, decentralizaciji, ureditvi dolgotrajne oskrbe ter prenovi enotnega plačnega sistema, iz katerega nameravajo izločiti zdravstveni sektor. Sprejetje demografskega sklada, ki mu v zastavljeni izvedbi nasprotujejo tako opozicija kot socialni partnerji, pa je tik pred sprejetjem v državnem zboru.»Stranke, ki smo sestavile koalicijo, smo se zavedale, da prevzemamo na svoja ramena težko breme, da bo poleg zahtevnosti same koalicije, ki je sestavljena iz strank različnih profilov, najprej treba obvladovati epidemijo in potem uresničevati temeljne cilje iz dogovorjene koalicijske pogodbe,« je prvo leto delovanja povzel premier Janez Janša.Ne glede na formalni izstop Desusa iz koalicije in trenja v SMC je prepričan, da lahko njegova vlada konča redni mandat. Uživa namreč tudi podporo obeh manjšinskih poslancev in poslancev SNS, pa verjetno tudi Desusa, ki ima v vladi še vedno svojega ministra, ki se je včeraj tudi udeležil novinarske konference. »Dogovorjeno je, da je neformalno vez za usklajevanje s poslansko skupino,« je način sodelovanja opisal premier in nakazal, da je za njegov obstanek v vladi poleg njegove podpore ključna predvsem podpora poslanske skupine. Kakšna bo ta podpora vladi, bo razvidno iz tega, kako bodo glasovali, tudi pri prihajajočih interpelacijah ministrov, pri čemer so bili vsaj za zdaj poslanci razdeljeni: štirje povečini glasujejo skupaj s pozicijo, eden pa z opozicijo.Tudi zato se spet pojavljajo špekulacije o morebitnih prestopih tako iz Desusa kot tudi SMC, kjer jesicer dobil mandat za nadaljnje vodenje do rednih volitev, a stranka je še vedno razdeljena. Predsednik državnega zbora, vodja poslanske skupinein poslanecsklepa niso podprli. Če bi še kdo od njih zapustil SMC, pa bi lahko sledila tudi rekonstrukcija vlade, saj v NSi že zdaj poudarjajo nepravično razporeditev koalicijskih položajev. Da zamenjav v njihovi ministrski ekipi ne bo, je sicer pred svetom stranke zatrdil prvak SMC. »Rekonstrukcija vlade je vsak dan možna. Ko in če se bo zgodila, pa boste izvedeli,« je včeraj odgovoril Janša.Predsednik vlade je včeraj odgovarjal tudi na vprašanja o zaustavitvi financiranja Slovenske tiskovne agencije (STA) in zastoju pri imenovanju tožilcev, ki so razburila tudi SMC, o njih pa so razpravljali tudi na svetu stranke. »Vlada bo izpolnila obveze takoj, ko bodo izpolnjeni pogoji,« je odgovoril Janša, pri čemer pa je na vprašanje o tem, zakaj vlada kot edina družbenica ne sprejme sklepa, da želi določeno dokumentacijo – vodstvo STA namreč pravi, da je do nje upravičena le vlada –, dejal, da »gre za prazen izgovor« in da vladni urad za komuniciranje »opravlja posle te vlade«.Da je vlada imenovala že veliko tožilcev in da predpisanega roka za obravnavo na vladi pač ni, pa je odgovoril Janša o zastoju pri imenovanju domačih tožilcev, medtem ko je o evropskih delegiranih tožilcih dejal, da naj bi bil zdaj problem, ker se predlaga, da naj bi bilo njihovo obvladovanje tujega jezika solidno. Da pogoj glede ravni znanja angleškega jezika (C1) ne bo vplival na imenovanje dveh evropskih delegiranih tožilcev, ki čakata na soglasje vlade, pa zatrjujejo na pravosodnem ministrstvu in poudarjajo, da bodo pri njunem imenovanju vztrajali.