Janez Janša sklical svoje moštvo

V parlamentu je na vrsti obravnava opozicijskega predloga ustavne obtožbe proti Janši – glasovanje bo predvidoma jutri –, napovedano je tudi ponovno glasovanje o razrešitvi predsednika državnega zbora, kjer pa bo v primerjavi s prvim glasovanje tajno in zato še večji pokazatelj podpore koaliciji. Za oba predloga je treba zbrati najmanj 46 glasov.



Da bi LMŠ, SD, Levici in SAB uspelo s predlogom za obtožbo Janeza Janše zaradi več kršitev zakonov in ustave pred ustavnim sodiščem, se zdi glede na zadnja glasovanja Desusa, SNS in obeh manjšinskih poslancev malo verjetno, a kot so ugotavljali prav v SDS, ko so delovali v opoziciji, takšni predlogi tudi v primeru neuspeha učinkujejo kot sredstvo političnega pritiska in način utrujanja vladajoče strukture. S čim Janez Janša odgovarja svojim nasprotnikom in kako ustavno obtožbo ocenjujejo ljudje zunaj politike?