Janković pričakuje zmago v prvem krogu

Ljubljanski župan Zoran Janković , ki se poteguje za četrti mandat, je ob današnji vložitvi kandidature za župana ter kandidatne liste za mestni svet napovedal, da meni, da ne potrebuje programa in obljub. »Na eni strani imamo tiste, ki na novo kandidirajo in obljubljajo, kar menijo, da je treba narediti, na drugi strani pa stabilno Listo Zorana Jankovića in župana. Za nas govorijo opravljena dela,« je po poročanju STA povedal Janković in poudaril, da na volitvah pričakuje zmago v prvem krogu.»Vse jemljem resno, a nikogar se ne bojim,« pa je dodal župan o svojih izzivalcih.Kandidaturo za županski stolček v prestolnici so poleg Jankovića doslej napovedali še poslanec SDS in ljubljanski mestni svetnik Anže Logar , ki ga bosta podprli tudi NSi in SLS, nekdanji poslanec SMC in mestni svetnik Dragan Matić , kandidat stranke Dobra država pa bo Smiljan Mekicar . Tudi kandidat stranke Naprej Slovenijaje napovedal, da se bo potegoval za mesto župana. Inženir strojništva, ki se ukvarja tudi z glasbo, obljublja znižanje brezposelnosti in zdravljenje gospodarstva, varčevanje davkoplačevalskega denarja in gospodarsko strategijo razvoja mesta.Kandidat Zelenih Slovenije je menda, a je stranka za danes napovedano predstavitev županskega kandidata preložila.